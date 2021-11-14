أخبار عاجلة

"بصمة اتحادي" يكرِّم عددًا من الشخصيات في مدينة الرياض -
"بلدية بارق" تعالج التشوهات البصرية في أربعة أحياء بالمحافظة -
متحف «هيوستن» الأمريكية عن معرض «رمسيس وذهب الفراعنة» : أخيرا افتتح المعرض الذي طال انتظاره (صور) -
تكريم نوال الزغبي وعاصي الحلاني وحاتم تركي كأفضل شخصيات هذا العام بمهرجان نجم العرب -
الأرصاد تكشف توقعاتها لطقس الغد وتوجه رسالة إلى المواطنين -
خبيرة تغذية: الكرش يعد من أخطر أنواع السمنة -
محافظ كفر الشيخ: موجة ثالثة من الأمطار الغزيرة ستضرب المحافظة غدا -
ألمانيا تحذر : معدل التطعيم ضد كورونا «غير كافٍ» -
مياه سيناء: رفع حالة التأهب والاستعدادات القصوى -
الكاميرات كلمة السر في القبض على رجل أعمال بتهمة هتك عرض موديل ملابس في أكتوبر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. فيديو
  3. cnn arabic

ماذا تقول عارضة أزياء عن أجساد النساء؟

Print
مواضيع متعلقة
شاهد ما حدث عندما حاول مراسل CNN اختبار القيادة الذاتية بسيارة تسلا في شارع مزدحم

شاهد ما حدث عندما حاول مراسل CNN اختبار القيادة الذاتية بسيارة تسلا في شارع مزدحم

ما عقوبة من يدعم حماس في بريطانيا إذا أقر البرلمان قانون حظر الحركة؟

ما عقوبة من يدعم حماس في بريطانيا إذا أقر البرلمان قانون حظر الحركة؟

نجل القذافي وحفتر.. انتخابات الرئاسة الليبية تجلب أسماء مثيرة للجدل

نجل القذافي وحفتر.. انتخابات الرئاسة الليبية تجلب أسماء مثيرة للجدل

بريتني سبيرز حرّة وإلهام شاهين تواجه الجدل بسبب "المومس الفاضلة".. إليكم "الأبرز في أسبوع"

بريتني سبيرز حرّة وإلهام شاهين تواجه الجدل بسبب "المومس الفاضلة".. إليكم "الأبرز في أسبوع"