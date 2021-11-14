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"بصمة اتحادي" يكرِّم عددًا من الشخصيات في مدينة الرياض
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السبت 20 نوفمبر 2021 11:54 مساءً
"بلدية بارق" تعالج التشوهات البصرية في أربعة أحياء بالمحافظة
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السبت 20 نوفمبر 2021 11:54 مساءً
متحف «هيوستن» الأمريكية عن معرض «رمسيس وذهب الفراعنة» : أخيرا افتتح المعرض الذي طال انتظاره (صور)
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السبت 20 نوفمبر 2021 11:46 مساءً
تكريم نوال الزغبي وعاصي الحلاني وحاتم تركي كأفضل شخصيات هذا العام بمهرجان نجم العرب
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السبت 20 نوفمبر 2021 11:46 مساءً
الأرصاد تكشف توقعاتها لطقس الغد وتوجه رسالة إلى المواطنين
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السبت 20 نوفمبر 2021 11:46 مساءً
خبيرة تغذية: الكرش يعد من أخطر أنواع السمنة
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السبت 20 نوفمبر 2021 11:46 مساءً
محافظ كفر الشيخ: موجة ثالثة من الأمطار الغزيرة ستضرب المحافظة غدا
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السبت 20 نوفمبر 2021 11:46 مساءً
ألمانيا تحذر : معدل التطعيم ضد كورونا «غير كافٍ»
-
السبت 20 نوفمبر 2021 11:46 مساءً
مياه سيناء: رفع حالة التأهب والاستعدادات القصوى
-
السبت 20 نوفمبر 2021 11:46 مساءً
الكاميرات كلمة السر في القبض على رجل أعمال بتهمة هتك عرض موديل ملابس في أكتوبر
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السبت 20 نوفمبر 2021 11:46 مساءً
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فيديو اليوم السابع
خطوة بخطوة..ازاي تستخرج جواز السفر بسهولة في برنامج "خدماتي"
فيديو
فيديو اليوم السابع
الأحد 14 نوفمبر 2021 01:38 مساءً
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