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الأمن الاقتصادي: ضبط 14664 قضية متنوعة خلال 24 ساعة

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الأمن الاقتصادي: ضبط 14664 قضية متنوعة خلال 24 ساعة الأمن الاقتصادي: ضبط 14664 قضية متنوعة خلال 24 ساعة

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واصل قطاع الأمن الاقتصادي بوزارة الداخلية لإحكام السيطرة الأمنية، ومواجهة كافة أشكال الجريمة بشتى صورها، ومكافحة كافة الأنشطة الإجرامية.

وشنت الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات حملات لضبط كافة المخالفات والظواهر السلبية التي تؤثر على مرفق مترو الأنفاق، أو محطات السكك الحديدية، وداخل القطارات وأسفرت جهودها عن ضبط 3206 قضية متنوعة.

كما تمكنت الإدارة العامة لشرطة الكهرباء من ضبط 13369 قضية سرقة تيار كهربائى، ومخالفات شروط التعاقد، و326 قضية في مجال الضرائب العامة وجمارك والضرائب العقارية والملاهى.

وتمكنت الإدارة العامة لشرطة التعمير والمجتمعات الجديدة من ضبط 84 قضية متنوعة، وضبط 1295 قضية تموينية .

وجارى مواصلة الحملات المكبرة على مستوى الجمهورية، لإحكام السيطرة الأمنية ومواجهة الجريمة بشتى صورها.

المصرى اليوم

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