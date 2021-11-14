مديرية أمن مطروح تنظم زيارة لطلبة المدارس لإحدى نقاط الإطفاء

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نظمت مديرية أمن مطروح زيارة لطلاب إحدى المدارس الابتدائية لإحدى نقاط الإطفاء التابعة لإدارة الحماية المدنية بالمديرية حتى يتعرف الطلاب على جانب من طبيعة عمل ومهام رجال الشرطة في الحفاظ على أرواح المواطنين وممتلكاتهم إلى جانب التوعية بمخاطر الحريق والوقاية منها.

من جانبهم توجه القائمون على تلك الزيارات بالشكر لوزارة الداخلية على الجهود المبذولة والحرص على التواصل مع كافة فئات المجتمع ولاسيما النشء صغار السن .

يأتى ذلك في ضوء استراتيجية وزارة الداخلية الهادفة في أحد محاورها إلى الاهتمام بتنمية الثقافة الشرطية لدى النشء لما لها من دور إيجابى على تنمية الوعى الأمنى لكافة فئات وأطياف المجتمع.