أخبار عاجلة

"بصمة اتحادي" يكرِّم عددًا من الشخصيات في مدينة الرياض -
"بلدية بارق" تعالج التشوهات البصرية في أربعة أحياء بالمحافظة -
متحف «هيوستن» الأمريكية عن معرض «رمسيس وذهب الفراعنة» : أخيرا افتتح المعرض الذي طال انتظاره (صور) -
تكريم نوال الزغبي وعاصي الحلاني وحاتم تركي كأفضل شخصيات هذا العام بمهرجان نجم العرب -
الأرصاد تكشف توقعاتها لطقس الغد وتوجه رسالة إلى المواطنين -
خبيرة تغذية: الكرش يعد من أخطر أنواع السمنة -
محافظ كفر الشيخ: موجة ثالثة من الأمطار الغزيرة ستضرب المحافظة غدا -
ألمانيا تحذر : معدل التطعيم ضد كورونا «غير كافٍ» -
مياه سيناء: رفع حالة التأهب والاستعدادات القصوى -
الكاميرات كلمة السر في القبض على رجل أعمال بتهمة هتك عرض موديل ملابس في أكتوبر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

مديرية أمن مطروح تنظم زيارة لطلبة المدارس لإحدى نقاط الإطفاء

Print
مديرية أمن مطروح تنظم زيارة لطلبة المدارس لإحدى نقاط الإطفاء مديرية أمن مطروح تنظم زيارة لطلبة المدارس لإحدى نقاط الإطفاء

اشترك لتصلك أهم الأخبار

نظمت مديرية أمن مطروح زيارة لطلاب إحدى المدارس الابتدائية لإحدى نقاط الإطفاء التابعة لإدارة الحماية المدنية بالمديرية حتى يتعرف الطلاب على جانب من طبيعة عمل ومهام رجال الشرطة في الحفاظ على أرواح المواطنين وممتلكاتهم إلى جانب التوعية بمخاطر الحريق والوقاية منها.

من جانبهم توجه القائمون على تلك الزيارات بالشكر لوزارة الداخلية على الجهود المبذولة والحرص على التواصل مع كافة فئات المجتمع ولاسيما النشء صغار السن .

يأتى ذلك في ضوء استراتيجية وزارة الداخلية الهادفة في أحد محاورها إلى الاهتمام بتنمية الثقافة الشرطية لدى النشء لما لها من دور إيجابى على تنمية الوعى الأمنى لكافة فئات وأطياف المجتمع.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
متحف «هيوستن» الأمريكية عن معرض «رمسيس وذهب الفراعنة» : أخيرا افتتح المعرض الذي طال انتظاره (صور)

متحف «هيوستن» الأمريكية عن معرض «رمسيس وذهب الفراعنة» : أخيرا افتتح المعرض الذي طال انتظاره (صور)

تكريم نوال الزغبي وعاصي الحلاني وحاتم تركي كأفضل شخصيات هذا العام بمهرجان نجم العرب

تكريم نوال الزغبي وعاصي الحلاني وحاتم تركي كأفضل شخصيات هذا العام بمهرجان نجم العرب

الأرصاد تكشف توقعاتها لطقس الغد وتوجه رسالة إلى المواطنين

الأرصاد تكشف توقعاتها لطقس الغد وتوجه رسالة إلى المواطنين

خبيرة تغذية: الكرش يعد من أخطر أنواع السمنة

خبيرة تغذية: الكرش يعد من أخطر أنواع السمنة