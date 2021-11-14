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كشف ملابسات سرقة أجهزة إلكترونية من مدرسة بالغربية

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كشف ملابسات سرقة أجهزة إلكترونية من مدرسة بالغربية كشف ملابسات سرقة أجهزة إلكترونية من مدرسة بالغربية

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كشفت مباحث الغربية ملابسات واقعة سرقة أجهزة إلكترونية ومبالغ مالية من إحدى المدارس وضبط مرتكبى الواقعة.

وتبلغ لقسم شرطة أول طنطا بمديرية أمن الغربية من مسؤولى إحدى المدارس الكائنة بدائرة القسم، باكتشافهم سرقة 3 شاشات كمبيوتر و2 كيسة من داخل أحد فصول المدرسة وشاشة كمبيوتر ومبلغ مالى من داخل أحد المكاتب بالمدرسة.

تم تشكيل فريق بحث جنائى برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الغربية، أسفرت جهوده عن أن وراء ارتكاب الواقعة شخصين، لهما معلومات جنائية.

عقب تقنين الاجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام تم استهدافهما وأمكن ضبط أحدهما، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة بالاشتراك مع المتهم الآخر بأسلوب تسلق سور المدرسة.

وأرشد عن المسروقات المستولى عليها، كما أضاف بإنفاقهما المبلغ المالى المستولى عليه على متطلباتهما الشخصية، باستكمال الفحص، تبين سابقة ضبط المتهم الآخر وبحوزته كمية من مخدر الهيروين وسلاح أبيض «مطواة»، لكونه مطلوب ضبطه وإحضاره على ذمة إحدى القضايا.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

المصرى اليوم

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