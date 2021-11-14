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مصرع شخص صعقًا بالكهرباء في القليوبية

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مصرع شخص صعقًا بالكهرباء في القليوبية مصرع شخص صعقًا بالكهرباء في القليوبية

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لقى شخص مصرعه إثر تعرضه لصعق كهربائى في شبرا الخيمة، أثناء قيامه بتوصيل ماكينة غسيل سيارات كهربائية، إذ حدث ماس كهربائى بالكابل الخاص بالماكينة ونتج عنه صعقه أثناء إمساكه بمسدس المياه الخاص بها، ووفاته في الحال، تم نقل الجثة لمستشفى ناصر العام، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق، وصرحت بدفن الجثة.

تلقى اللواء محسن شعبان، مدير أمن القليوبية، إخطارا من مأمور قسم شرطة ثان شبرا الخيمة، بورود بلاغ بتعرض شخص للصعق الكهربائى من مكينة غسيل كهربائية ووفاته في الحال.

وبالانتقال والفحص، تبين أنه أثناء قيام «ع. م. ع»، 27 سنة، مهندس، بتوصيل ماكينة غسيل مياه كهربائية حدث ماس كهربائى بالكابل الخاص بالماكينة ونتج عنه صعقه أثناء إمساكه بمسدس المياه الخاص بها، ووفاته في الحال.

وبتوقيع الكشف الطبى على المتوفي، ورد بتقرير مفتش الصحة عدم وجود ثمة إصابات ظاهرية وأن الوفاة نتيجة صعق كهربائى باليد اليسرى، وتم التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة.

المصرى اليوم

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