«أمن المنافذ»: ضبط 55 قضية متنوعة خلال 24 ساعة

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واصل قطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية حملاته الأمنية لمواجهة جرائم التهريب ومخالفات الإجراءات الجمركية بشتى صورها.

وتمكنت الحملات من ضبط قضيتين في مجال مكافحة جرائم تهريب النقد، وقضيتينفى مجال مكافحة جرائم تهريب وحيازة المواد والأقراص الدوائية المخدرة، و37 قضية في مجال الأمن العام.

وفى مجال ضبط المخالفات المرورية تم ضبط 1283 مخالفة مرورية متنوعة، وتنفيذ 263 حكم قضائى متنوع، وضبط 14 قضية في مجال مكافحة جرائم الهجرة غير الشرعية وتزوير المستندات.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى مواصلة الحملات الأمنية على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها.