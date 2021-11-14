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حريق بمستشفى لعلاج كورونا في بلغاريا ومصرع 3 أشخاص

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حريق بمستشفى لعلاج كورونا في بلغاريا ومصرع 3 أشخاص حريق بمستشفى لعلاج كورونا في بلغاريا ومصرع 3 أشخاص

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قال مسؤولون إن 3 رجال لقوا حتفهم في حريق اندلع بجناح لعلاج مرضى فيروس كورورنا في مستشفى بمدينة سليفن جنوب بلغاريا، في ساعة مبكرة من صباح الأحد.

واندلع الحريق في إحدى الغرف، وتم إخماده بسرعة، وقال فلاديمير ديميريف، رئيس إدارة السلامة من الحرائق، إنه تم نقل ستة مرضى في غرف مجاورة إلى أجنحة أخرى بالمستشفى، وفقًا لوكالة «رويترز».

وعثر رجال الإطفاء على اثنين من القتلى، وأصيب المريض الآخر بحروق بالغة وتم نقله إلى مستشفى آخر حيث لفظ أنفاسه في وقت لاحق.

وقالت وزارة الصحة في بيان إنه جارٍ التحقيق في سبب الحريق، لكن السبب الأكثر احتمالا هو سيجارة أشعلها أحد المرضى.

ويعالج أكثر من 8000 مريض بكورونا في المستشفيات في بلغاريا بينهم 700 مريض في وحدات العناية المركزة يتلقون العلاج.

وتشهد بلغاريا أدنى معدلات التطعيم في الاتحاد الأوروبي وأحد أعلى معدلات الوفاة بفيروس كورونا بين دول التكتل، وبلغت الإصابات اليومية مستويات قياسية في أكتوبر الأمر الذي يشكل عبئا كبيرا على مستشفيات البلاد.

المصرى اليوم

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