كومبارسات كتبوا أسماءهم بحروف من ذهب في تاريخ السينما وجهلهم الجمهور (تقرير)

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كثير من الفنانين المصريين اقتصر ظهورهم في الأعمال السينمائية على مشهد أو «ايفيه»، وعرفوا بـ «الكومبارسات»، منهم من استطاع أن يكتب اسمه بحروف من ذهب في صفحات التاريخ السينمائي، ومنهم من عاش حياته الفنية داعما لنجوم السينما ومات مغمورا دون أن يعرفه أحد.

وكلمة «كومبارس» مأخوذة عن الكلمة الإيطالية «compares»، وتعني «الزائدون»، أي أن أدوارهم في الأعمال ليست رئيسية، ويمكن الاستغناء عنها، ووجودهم يقتصر على إضفاء نوع من البهجة من خلال جملة أو مشهد، أو ظهورهم في خلفيات البطل مثل المشاه في الشارع أو جمهور في إستاد.

ورغم أن دور الكومبارس يقتصر على مشاهد قليلة، إلا أن هناك العديد من الكومبارسات استطاعوا بهذه المشاهد الصغيرة أن يخطفوا أنظار الجمهور، حتى ألف الجمهور وجوههم، وأصبح وجودهم في الأعمال من العلامات المميزة في العمل السينمائي، وفي هذا التقرير نعرض عليكم أبرز كومبارسات السينما المصرية اللذين تركوا بصمة واضحة في الأفلام السينمائية.

أحمد لوكسر

هو أحد الوجوه المهمة في السينما المصرية، ومع ذلك حاله حال زملائه، وهم جهل الجمهور بأسمائهم، وقدم الكثير من الأدوار المهمة وشارك بمختلف مراحل حياته وبرع في تجسيد شخصيات عدة على رأسها وكيل النيابة والرجل الأرستقراطي، ومن أشهر أعماله فيلمى «الأيدي الناعمة»، و«الناصر صلاح الدين» الذي ظهر فيه بشخصية «رينود دي شاتيون»، كما جسد شخصية المنافق «عبدالله بن أبى سلول» بفيلم «الشيماء»، ثم ظهر في عدة أفلام أبرزها «شياطين البحر» و«وكالة البلح» و«سلام يا صاحبي» كما شارك بدور بسيط في «اللعب مع الكبار»، وهو العمل الذي أخرجه نجل شقيقته شريف عرفة وكان ختام مشواره الفني، وفارق الحياة في مارس 1994 في هدوء.

فرج النحاس

يعتبر أحد الجنود المجهولين في السينما المصرية، قام بالعديد من الأدوار المتنوعة مثل المحامي، الرجل الأرستقراطي ورجل البوليس، ومن أشهر أدواره دور «الشاويش» مع إسماعيل ياسين في فيلم المليونير، ويعد أحد أبطال المسلسل الإذاعي الشهير «عيلة مرزوق».

أنور عبدالمنعم

لم يتوقع أن يدخل عالم التمثيل، ولكن صوته الرخيم الأجش اهلة لدخول بوابة السينما ككومبارس، وبدأت علاقته بالفن عندما اختاره المخرج «محمد فاضل» ليشارك معه بالمسلسل الدرامي الاجتماعي الشهير «أبنائي الاعزاء.. شكراً» للفنان القدير عبدالمنعم مدبولي في أواخر السبعينات، وتوالت أعماله في تجسيد الادوار المتنوعة سواء بالمسرح أو التليفزيون أو السينما، وأشهر الأفلام التي ظهر بها كان فيلم «ابو على»، وتوفى في 5 نوفمبر 2011.

أدمون تويما

اشتهر بتقديم ادوار الجواهرجي أو الخواجة في السينما المصرية، وألف الجمهور شكله، إلا إن اسمه وتفاصيل مشواره لا يعرفها أحد، فهذا «الخواجة» ذو الملامح الغربية ممثل مصري من أصل لبناني، عمل مدرسا في المدارس الفرنسية بالقاهرة، وعمل بالإدارة المسرحية، وقام بتأليف المسرحيات وترجمتها، وعمل في مسرح جورج أبيض، وأدى أدوار الخواجة في الأفلام المصرية الذي يتكلم العربية بلكنة أجنبية.

ثريا فخري

من الفنانات اللاتي لهن تواجد كبير في السينما، فقد وصل رصيدها لأكثر من 48 فيلما و32 مسرحية، وكان أول افلامها فيلم العزيمة وكانت ضمن فرقة الفنان «على الكسار»، وقدمت مع اسماعيل ياسين عدة ادوار في اكثر من فيلم من اشهرها فيلم «الستات ميعرفوش يكدبوا»، حيث جسدت شخصية «أم ياني»، واشتهرت بتقديم شخصية «الدادة».

رأفت فهيم

ظهرت موهبته وهو كبير في السن، وبدأ حياته الفنية في فرقة «ساعه لقلبك»، وأنتقل للعمل بشكل مكثف في الإذاعة، وقدم العديد من المسرحيات، ومن أشهر الأعمال التي شارك فيها المسلسل الشهير «بوجي وطمطم»، وقدم بالأداء الصوتي لشخصية «عم شكشك»، وأشتهر في البرنامج الإذاعي «همسة عتاب» بجملته الشهيرة «فوت علينا بكرة يا سيد».

أمين عنتر

ممثل مصري، ملامح وجه أهلته لخوض أدوار رجل الأعمال والمسئول الكبير، كما شارك في أكثر من تسعين عمل فنى ما بين السينما والتليفزيون ولم يشارك في أي عمل مسرحي.

جمالات زايد

من أشهر نجمات الكوميديا، وهي أخت الفنانة آمال زايد والتي بدأت في التمثيل بالإذاعة واشتهرت بدور «أم بندق فب مسلسل ساعة لقلبك» وفى السينما بدأت في عام 1945 في فيلم «كازينو اللطافة» مع محمد عبدالمطلب وسامية جمال، ثم فيلم «كانت ملاكا» عام 1947 مع ماري كويني وفاتن حمامة ويحيى شاهين، لتتوالى أعمالها بعد ذلك والتي من أبرزها: «الستات ميعرفوش يكدبوا، عريس مراتي، سر طاقية الاخفاء».

حسن اتله

من الكومبارسات الذين لهم حضور كبير في كل افلامه، وله اشهر افيهات في السينما منها «ساعة تروح وساعة تيجي» و«منبه يا معلمي منبه» وهو من نجوم برنامج «ساعة لقلبك»، وبدأ في السينما ككومبارس، ثم اكتشفه المخرج فطين عبدالوهاب وشارك بفضله في القيام بالعديد من الأدوار الشهيرة في السينما حتى مع صغر مساحتها، ومن أفلامه: «حماتي ملاك، اسماعيل ياسين في الجيش، اسماعيل يس في مستشفى المجانين، ابن حميدو».

سعيد أبوبكر

اشتهر بخفة ظله، وهو صاحب الأدوار الثانية والمؤثرة بالعصر الذهبي للسينما المصرية ولم يكن يتمتع بوسامة تجعله الفتى الأول ولكنه مع ذلك أقدم على خطوة جريئة بخطبة إحدى ساحرات الزمن الجميل، وهى الفنانة ماجدة الصباحى، وقد نُشرت إحدى المجلات الفنية وقتها، صورة لهما بحفل متواضع لم يحضره أهل الفن، واقتصر على أقارب العروسين، ويظهر أبوبكر وهو يضع خاتم الخطوبة في إصبع خطيبته ماجدة ولكن ارتباطهما لم يدم طويلاً، حيث قررا الانفصال، والأسباب مجهولة حتى الآن، وقد انشغل بعدها أبوبكر بأعماله الفنية ولم يتزوج حتى وفاته، في مثل هذا اليوم 16 أكتوبر من العام 1971.

محمد شوقي

وهو أشهر خادم في السينما المصرية، ويعد الراحل من نجوم عصره في فن الكوميديا وكانت له ابتسامة شهيرة وطريقة في الأداء الكوميدي يتميز بها عن كل جيله، وربما كان دخوله عالم نجيب الريحاني الذي تتلمذ على يده تأثير كبير في مسيرته الفنية، واشتهر الراحل بأدوار أخرى غير الخادم في مراحل أخرى من حياته، وهى الرجل الجدع والفهلوي والحدق، ورغم أدواره البسيطة إلا أنه نجح في ترك بصمة مميزة في تاريخ السينما المصرية، خاصة أنه شارك في عدة أفلام من العلامات في السينما المصرية منها دوره في فيلم «سكر هانم».