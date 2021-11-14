«بوينج» و«إيرباص» تركزان على طائرات الشحن في معرض دبي

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قالت شركة «بوينج»، السبت، إنها في مرحلة متقدمة من محادثات لبيع نسخة جديدة للشحن من طائرة الركاب المستقبلية طراز «777إكس» في حين تنبأت شركة إيرباص بقرب صفقة طرح طائرة شحن من طراز «ايه350» إذ تتطلع الشركتان العملاقتان للاستفادة من طفرة التجارة الإلكترونية التي واكبت جائحة كوفيد.

وأشارت «بوينج» إلى أنها تقترب من نهاية مشاكل الإنتاج التي واجهتها «طائرة الأحلام» 787 لكنها أكدت من جديد أن توقيت العودة إلى برنامج التسليمات العادي يتوقف على المحادثات مع الهيئات التنظيمية.

وقال إحسان منير، نائب الرئيس للمبيعات والتسويق التجاري في «بوينج»: «نحن في مباحثات متقدمة جدا مع عدد من الزبائن، طائرة الشحن 777إكس تبدو ممتازة من حيث التصميم ومن حيث الاشتراطات».

وتتأهب «بوينج» الأمريكية لإطلاق ما تقول إنها ستصبح أكبر وأقوى طائرة شحن في العالم بينما تسعى إيرباص للتعاقد مع مشترين لنسخة الشحن من الطائرة ايه350 التي تصفها بأنها أخف وأكفأ.

وأضاف: «أنا سعيد للغاية باستجابة السوق في مختلف أنحاء العالم وفي المنطقة لطائرة الشحن ايه350».

ومن المتوقع تصنيع طائرة الشحن «777إكس» على أساس النموذج الأصغر من عائلة الطائرة والمعروف باسم «777-8».

وكان من المتوقع إطلاق طائرة الشحن بعد نسخة الركاب «777-8» غير أن «منير» قال إنها قد تسبقها إذ أن مبيعات الطائرة «777-8» متأخرة عن الطائرة الرئيسية «777-9».

وأضاف منير أن بوينج ملتزمة بخططها لتسليم الطائرة «777-9» في 2023. وكان رئيس شركة طيران الإمارات أكبر مشتري الطائرة «777إكس» انتقد بوينج بشدة بسبب تأخر الطائرة قرابة ثلاث سنوات وعدم وضوح الرؤية فيما يتعلق بمواعيد التسليم.