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استقبل الزعيم الكردي مسعود بارزاني، الأحد، وليد محمد إسماعيل، سفير مصر لدى العراق، في صلاح الدين قرب أربيل.

وأبرز اللقاء، الذي حضره القنصل المصري في أربيل محمد وجيه حجازي، العلاقات التاريخية بين الشعب الكردي والشعب المصري، مؤكداً تعزيز الصداقة بين الجانبين وتطوير العلاقات الثقافية والأكاديمية والاقتصادية بين إقليم كردستان ومصر.

وأشاد الوفد المصري بثقافة التعايش والاستقرار التي يتمتع بها إقليم كردستان، مع الإشادة بالدور التاريخي العظيم للزعيم مسعود البارزاني في نضال الشعب الكردي.

ناقش الاجتماع أيضاً مخاطر الإرهاب والقضايا ذات الأهمية المشتركة.

وقال مسؤول مكتب الحزب الديمقراطى الكردستاني في القاهرة شيركو حبيب إن العلاقات المصرية مع كردستان والعراق متينة، ودعمتها القمة الثلاثية «مصر والأردن والعراق» مؤخرا على المستوى الاقتصادي بالأخص، لافتا إلى بروز هذه العلاقات في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، وموقفه الداعم للحقوق التاريخية والدستورية للعرق الكردي، في مؤتمر الشباب بشرم الشيخ منذ سنوات.

وأردف حبيب، هناك عائلات مصرية كبيرة من أصول كردية، ومصر أول من تبنت صدور أول صحيفة كردية طبعت بدار الهلال نهاية القرن التاسع عشر، وسبق للزعيم الراحل جمال عبدالناصر استقبال الزعيم الكردى الخالد مصطفى بارزاني في القاهرة أكتوبر 1958، ونحن نتمتع كحزب ديمقراطي بعلاقات راقية متشعبة مع كافة المؤسسات في مصر، وجميعها تذلل أية مصاعب أمام الطلاب الكرد والجالية العراقية كافة، مختتما «جميعنا نواجه مصيرا مشتركا وإرهابا واحدا يهدد استقرارنا والمنطقة والعالم».