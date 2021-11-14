تنسيقية شباب الأحزاب: نرحب بجميع الأطياف ولا خطوط حمراء

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

انطلق منذ قليل مؤتمر تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين لتدشين الاستراتيجية الجديدة التنسيقية ٢٠٢٢ كما يعقد صالون سياسي لمناقشة الأزمة الاقتصادية العالمية وانعكاساتها على مصر والعالم.

وذكرت التنسيقية أنه سيتم عقد الصالون في ظل موجة واسعة من التضخم اجتاحت العالم خلال الفترة الحالية متأثرا بالتداعيات الاقتصادية لجائحة كورونا، فضلا عن التعرف عن أسباب التضخم وتأثيراتها على اقتصاديات العالم.

الصالون يديره محمد موسى نائب محافظ المنوفية وعضو مجلس أمناء التنسيقية، بحضور الدكتور محمد زكي الوحش وكيل لجنة الصحة بمجلس النواب، ومحمد نجم الباحث والمحلل الاقتصادي، والدكتور محمد فايز فرحات مدير مركز الأهرام للدراسات السياسية والاقتصادية.

وقال رامي جلال مسوؤل الموقع الإلكتروني بالتنسيفية عضو مجلس الشيوخ، إنه ليست لدينا اشتراطات سابقة ونحاول أن نتكامل لتصبح الصورة منضبطة وواضحة في المستقبل، مشيرا إلى أن من يحاولون الوقوف في المنطقة الرمادية يتناسون ان اللون الزمادي له ٩ درجات ونحن نتعامل بكل شفافية.

وأضاف خلال كلمته في إعلان استراتيجية التنسيقية 2022، اننا ندعو الجميع لاثراء التجربة ونرحب بكافة الأقلام من مختلف الاتجاهات والأطياف، ونرحب بجميع الآراء وليس لدينا خطوط حمراء وجميعنا يعمل من أجل مصلحة الوطن.