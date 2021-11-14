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وكيل «صحة الشرقية» يتابع تطعيمات كورونا ويناشد المواطنين تلقي اللقاح

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وكيل «صحة الشرقية» يتابع تطعيمات كورونا ويناشد المواطنين تلقي اللقاح وكيل «صحة الشرقية» يتابع تطعيمات كورونا ويناشد المواطنين تلقي اللقاح

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تابع الدكتور هشام شوقي مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، الأحد، الفرق الطبية القائمة علي تطعيم المواطنين المقيمين والمسافرين للخارج بلقاح المستجد، بمركز التطعيم بديوان مديرية الشؤون الصحية بالمحافظة ، والذين توافدوا علي المركز من مختلف أنحاء المحافظة والمحافظات الأخرى، موجها بإنهاء إجراءات تسجيل بيانات المواطنين، وعمل الموافقة المستنيرة، والتسجيل الالكتروني، والتطعيم واستخراج الكارت الخاص بالتطعيم، وكذلك استخراج الشهادات المعتمدة للتطعيم للراغبين في استخراجها.

وأكد وكيل الوزارة أهمية تطعيم جميع المواطنين حفاظاً على صحتهم وسلامتهم، مناشدا أولياء الأمور، وطلاب وطالبات الجامعة، وكبار السن، وجميع المواطنين بسرعة التوجه لمراكز التطعيم المنتشرة بمختلف أنحاء المحافظة لتلقي لقاح كورونا حفاظاً على صحة جميع أفراد الأسرة والأطفال.

وأوضح مسعود أنه يتم استخراج شهادات التطعيم بلقاح فيروس كورونا المعتمدة، بمقابل مادي يبلغ ٢٥٠ جنيها للمصريين، و٢٥ دولارا لغير المصريين، لافتًا إلى أن تلك الشهادات مؤمنة من مجمع الإصدارات المؤمنة الذكية، كما تحمل تلك الشهادات رمز الاستجابة السريع (QR CODE)، وفي حالة المسح الإلكتروني لذلك الرمز عن طريق الموبايل تظهر بيانات صاحب الشهادة وصورته وموقف تلقي لقاح فيروس كورونا.

وأضاف أن مراكز استخراج الشهادات المعتمدة للتطعيم بلقاح فيروس كورونا بمحافظة الشرقية، ومراكز تطعيم المواطنين بلقاح كورونا بالمحافظة تعمل جميع أيام الأسبوع بما فيها أيام الجمع والعطلات الرسمية من الساعة ٩ص وحتي ٩م، لخدمة المواطنين بمحافظة الشرقية.

المصرى اليوم

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