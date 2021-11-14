أمين سر التنسيقية: الاستراتيجية الجديدة للكيان تقوي العمل السياسي

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قال النائب عمرو يونس عضو مجلس النواب وأمين سر الهيئة البرلمانية للتنسيقية في مجلسي الشيوخ والنواب، إنه يفخر ان يقف اليوم في هذه اللحظة الفارقة من تطور التنسيقية ليعبر عن أبهى صور التمكين السياسي الحقيقي في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، وليعبر عن صوت تكتل سياسي تشريعي شاب من أعضاء التنسيقية، أصوات تشريعية مخلصة مهما اختلفت ايدلوجياتهم فهم يتفقون على الهدف والرؤى واعلاء مصلحة الوطن .

وأضاف يونس خلال كلمة له في مؤتمر إعلان استراتيجية عمل التنسيقية 2022، أن الهيئة البرلمانية المشكلة من أعضاء التنسيقية في مجلسي النواب والشيوخ تعتبر أحد الأعمدة الأساسية للتنسيقية في ممارسة العمل العام، عارضا ملخص لما أنجزته الهيئة البرلمانية للتنسيقية خلال دور الانعقاد الأول لمجلسي النواب والشيوخ.

وتابع :«ومن منطلق استمرار الكيان في مواكبة التطور ودعما لاستمرار تقديم القوة في النجاح في العمل السياسي نعلم اليوم استراتيجية جديدة للهيئة البرلمانية للتنسيقية للعمل داخل مجلسي النواب والشيوخ، تقوم الاستراتيجية الجديدة على ضم هيئتي مكتبي مجلسي النواب والشيوخ لتكون هيئة برلمانية صلبة موحدة تحت القبة قبة البرلمان تمد يد العون للدولة المصرية بفكر واطروحات الشباب السياسي، هيئة برلمانية تشريعية فتية مؤهلة لتعظيم الرؤى وتكثيف الجهود، من خلال نقل الخبرات وتبادل الاراء فيما يتعلق بالتشريعات المطروحة والمقترحة وتعديلاتها في كافة المجالات».

ولفت النائب عمرو يونس إلى أنه تصميم وتيرة عمل لهذه الهيئة حيث يتم التنسيق بين أعضائها في العمل النيابي بكل مسئولياته من تشريع ورقابة وخدمات ومراجعة استشارية وتقديم الرأي في القضايا الوطنية من خلال كل الاعضاء في المجلسين من أعضاء التنسيقية، مشيرا إلى أنه يتم ذلك من خلال اجتماعات يومية وأسبوعية وشهرية للتنسيق في كل تفصيله وكل تحرك.

وأوضح أن الهيئة تتشكل من أعضاء التنسيقية من النواب في مجلسي الشيوخ والنواب ومجموعة من الباحثين والمعاونيين الإداريين وهما بمثابة المكتب الفني للهيئة بجانب خبراء متخصصين في المجالات المختلفة يتم الاستعانة بهم وقت الحاجة، لافتا إلى أن الهيئة البرلمانية في الاستراتيجية الجديدة تم تصميم وتيرة عملها كي تجعل عملنا تحت القبة أكثر تأثيرا وفاعلية لخدمة قضايا الوطن التي طالما جمعتنا ووحدتنا لخدمته.

بدأ منذ قليل، المؤتمر الصحفى الذي تعقده تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين لإعلان تفاصيل استراتيجيتها الجديدة للتطوير وإعادة الهيكلة،يناقش الصالون الأزمة الاقتصادية العالمية وانعكاساتها على مصر والعالم في ظل موجة واسعة من التضخم اجتاحت العالم في الفترة الحالية، متأثرا بالتداعيات الاقتصادية لجائحة كورونا.

ومن المقرر أن تعقد في نفس الفاعلية نسخة جديدة من صالونها السياسي لمناقشة الأزمة الاقتصادية العالمية تحت عنوان «من جائحة كورونا إلى الأزمة الاقتصادية..العالم إلى أين؟ .

يذكر أن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين قد طورت لجانها إلى منتديات تقوم على إطلاق الدعوة للعمل على ملف بعينه، وعلى خلفية هذه الدعوة يتقدم الراغبين في المشاركة حسب المسار المحدد وحسب أشكال التناول، وتستهدف التنسيقية من هذا الأمر ألا يكون العضو أسير مجموعة عمل واحدة بمجالات محددة، وإنما تتاح له الأريحية في اختيار الموضوعات بدون قيود.

وتتحمل المنتديات داخل التنسيقية مسئولية اقتراح الخطط المجتمعية، وتصميم مراحل العمل والخطط التنفيذية وفقا للاستراتيجية، والدعوة للحوارات المجتمعية، وإطلاق المبادرات، وتفعيل البروتوكولات الموقعة، فضلا عن اقتراح بروتوكولات وفعاليات.

وتعد «السياسات العامة» واحدًا من المنتديات التي أطلقتها تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين لتنظيم العمل داخليًا بشكل أكثر تحررا ضمن الاستراتيجية الجديدة التي اعتمدتها التنسيقية خلال الفترة الماضية، ويستهدف منتدى السياسات العامة، دراسة الملفات المتخصصة مثل الصحة والسكان والبيئة والتعليم والإسكان والنقل والطاقة والرى وغيرها من الملفات، وذلك بهدف مناقشة الحلول التي من شأنها النهوض بالملف المطروح سواء كانت تشريعية أو تنفيذية.