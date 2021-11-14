مبعوث الاتحاد الأفريقي: لا حل عسكري للصراع في إثيوبيا

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قال أوليسون أوباسونجو، مبعوث الاتحاد الأفريقي لمنطقة القرن الأفريقي، إنه لا يوجد حل عسكري للأزمة في إثيوبيا، مشددا على أن الحوار هو السبيل الوحيد الموثوق والمستدام لتحقيق السلام، مضيفا أن النصر في ساحة المعركة لا يمكن أن يضمن الاستقرار السياسي في إثيوبيا.

وأوضح أوباسونجو أنه لاحظ البيان الأخير الصادر عن الحكومة الفيدرالية لإثيوبيا من خلال وزارة الخارجية في 11 نوفمبر الحالي، الذي يسلط الضوء على شروط وترتيب تفضيل الحكومة فيما يتعلق بالحل السلمي للصراع المستمر مع جبهة تحرير شعب تيجراي، مشيرا إلى أنه خلال زيارته الأخيرة لعاصمة إقليم تيجراي «ميكيلي»، التقي مع قيادة الجبهة الشعبية لتحرير تيجراي، حيث قاموا من جانبهم بتقديم شروطهم لحل الصراع في إثيوبيا.

وتابع: «بالإضافة إلى ذلك، لقد عقدت اجتماعات مشجعة مع قادة مناطق أوروميا والأمهرة بينما كنت قد حددت موعدًا للقاء قيادة المنطقة البعيدة عند عودتي إلى إثيوبيا، كما التقيت بقادة في جميع أنحاء المنطقة بما في ذلك رؤساء كينيا وأوغندا وجيبوتي وجنوب السودان والصومال وقيادة السودان».

وأعرب المبعوث الأفريقي عن تفاؤله بإمكانية تأمين أرضية مشتركة نحو حل سلمي للصراع في إثيوبيا، لافتا إلى أن جميع القيادات الإثيوبية أعربوا عن رغبتهم في السلام والأمن والاستقرار في إثيوبيا.

وقال: «تتمثل نقطة الاختلاف الرئيسية بين الفاعلين في الوسائل التي يسعون من خلالها إلى تحقيق هذا الهدف الأساسي».

وناشد أوباسونجو جميع الأطراف الإثيوبية لوقف هجماتهم العسكرية، مؤكدا أن هذا الأمر سيتيح فرصة للحوار لمواصلة التقدم. وشدد على أنه لا يمكن لمثل هذه المحادثات أن تؤتي ثمارها في بيئة من الأعمال العدائية العسكرية المتصاعدة.

ودعا مبعوث الاتحاد الأفريقي لمنطقة القرن الأفريقي كذلك جميع الأشخاص ذوي النوايا الحسنة والقادة في أفريقيا والمجتمع الدولي إلى مواصلة دعم جهود الوساطة الأفريقية والامتناع عن الإجراءات أو الخطابات التي من شأنها، عن قصد أو عن غير قصد، أن تفاقم الصراع.