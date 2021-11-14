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القاهرة تمنع دخول الموظفين دون تطعيم كورونا

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القاهرة تمنع دخول الموظفين دون تطعيم كورونا القاهرة تمنع دخول الموظفين دون تطعيم كورونا

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أكد اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، أنه تنفيذا لقرار السيد رئيس مجلس الوزراء لن يسمح بدخول أي موظف لم يتلق التطعيم ضد الديوان العام أو أي جهة تابعة للمحافظة اعتبارًا من يوم اليوم، كما أنه لن يسمح بدخول المواطنين لأي مصلحة حكومية إلا بعد الحصول على التطعيم بعد أول ديسمبر القادم مشيرًا إلى أن الدولة وفرت كافة امكانياتها لتوفير الطعوم حرصًا على صحة المواطنين.

ووفرت محافظة القاهرة، اليوم الأحد، بالديوان العام قافلة طبية لتطعيم الموظفين الذين لم يحصلوا على التطعيم بعد.

وشدد على مديري المديريات بالتنسيق مع مديرية الصحة بالقاهرة للانتهاء من تطعيم كافة العاملين اليوم مشيرًا إلى أن الدولة وفرت وحدات متنقلة وفرق بجميع الاماكن لتطعيم المواطنين بيسر وسهولة.

وطمأن الموظفين المتخوفين من تلقى اللقاح مؤكدا أن جميع اللقاحات آمنة وفعالة ومجانية للجميع.

المصرى اليوم

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