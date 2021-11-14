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الشرطة البولندية: 50 مهاجرا اخترقوا الحدود من البيضاء

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الشرطة البولندية: 50 مهاجرا اخترقوا الحدود من روسيا البيضاء الشرطة البولندية: 50 مهاجرا اخترقوا الحدود من البيضاء

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قالت الشرطة البولندية، الأحد، إن مجموعة من نحو 50 مهاجرا اخترقت التحصينات على الحدود مع البيضاء ودخلت البلاد بالقرب من قرية «ستارزينا»، في الوقت الذي يزداد فيه التوتر بين البلدين.

وسافر آلاف المهاجرين إلى روسيا البيضاء على أمل العبور إلى الاتحاد الأوروبي، ليجدوا أنفسهم محاصرين على الحدود في درجات حرارة متجمدة.

ويتهم الاتحاد الأوروبي منسك بتدبير الأزمة للضغط عليه بعد العقوبات التي فرضها، لكن روسيا البيضاء نفت ذلك مرارا. وحذرت بعض الدول في المنطقة من أن المواجهة قد تتصاعد إلى صراع عسكري.

وقالت شرطة بودلاسكا على «تويتر»: «قبل الخامسة من مساء أمس، اقتحم حوالي 50 شخصا بولندا بالقرب من ستارزينا»، مضيفة أنه تم اعتقال 22 مواطنا عراقيا في وقت لاحق.

وقالت الشرطة إنها تعرضت لهجوم مساء السبت خلال محاولة منفصلة للتوغل عبر الحدود.

وإجمالا، كانت هناك 223 محاولة لعبور الحدود بشكل غير قانوني أمس السبت، بحسب حرس الحدود البولندي.

المصرى اليوم

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