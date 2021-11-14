على طريقة مايان السيد.. أحدث ظهور للفنانة غادة عبد الرازق

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شاركت الفنانة غادة عبدالرازق، جمهورها ومتابعيها مجموعة صور جديدة في أحدث ظهور لها، حيث اعتمدت على إبراز وضعية مايان السيد في التقاط الصور، إذ ظهر إبطها بسبب رفع يدها لأعلى.

ونشرت «عبدالرازق» الصور عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديو «إنستجرام»، وظهرت في الصور رافعة يدها لأعلى إذ ظهر إبطها، وأطلت بإطلالة جذابة وأنيقة إذ ارتدت تنورة مفتوحة الساق، برفقة زوجها.

كانت مايان السيد قد تعرضت لانتقادت كبيرة خلال الساعات الماضية بعدما علقت في منشور لها على الجدل المثار حولها بعد ظهورها على «الريد كاربت» بمهرجان الجونة السينمائي في دورته الخامسة خلال الفترة الماضية، حيث تعرضت لبعض التعليقات المسيئة بعدما ظهرت في أكثر من صورة تحاول إظهار إبطها.

نشرت الفنانة غادة عبد الرازق صورة لأحدث إطلالاتها

وقالت مايان السيد عبر «تويتر»: «انا حرة، أرفع دراعي انزل دراعي، أنا حرة. مليش دعوة بعقدكم، ومليش دعوة بتريقتكم، ومليش دعوة بتفكيركم الجنسي بباطي ربنا يشفي. كان لازم أرد».

يذكر أن الفنانة غادة عبدالرزاق شاركت في الماراثون الرمضاني الماضي بمسلسل «لحم غزال»، وتدور أحداث المسلسل داخل حارة شعبية، وحول المشكلات الاجتماعية التي تمر بها إحدى الأسر المصرية، و«غزال» هي سيدة من بيئة راقية، تبحث عن ابنها الذي أدمن المخدرات، ولكنه اختفى فجأة وتحاول الوصول إليه من خلال الشاب المنحرف الذي كان رفقته قبل اختفائه.