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استخرجت 187325 بطاقة رقم قومى.. «الأحوال المدنية» يوجه المأموريات لإستخراج المصدرات المميكنة للمحافظات

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استخرجت 187325 بطاقة رقم قومى.. «الأحوال المدنية» يوجه المأموريات لإستخراج المصدرات المميكنة للمحافظات استخرجت 187325 بطاقة رقم قومى.. «الأحوال المدنية» يوجه المأموريات لإستخراج المصدرات المميكنة للمحافظات

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قام قطاع الأحوال المدنية بإيفاد قوافل مُجهزة فنياً ولوجستياً لتقديم كافة الخدمات التي يقدمها القطاع للمواطنين من بطاقات الرقم القومى والمُصدرات المُميكنة بنطاق محافظات 13 محافظة.

وقرر القطاع إستمرار القوافل بمحافظات القاهرة والمنيا، وإستحداث مواقع أخرى بـ10 محافظات لإستخراج الأوراق الثبوتية وبطاقات الرقم القومى لقاطنى المناطق ذات الكثافة السكانية والأولى بالرعاية.

كما تم إيفاد مأموريات لـ7 حالات إنسانية بمحال الإقامة والمستشفيات بمختلف المواقع على مستوى الجمهورية لإستخراج وتجديد بطاقة الرقم القومى لهم، وتم عمل الإجراءات اللازمة لإستخراجها وتسليمها لهم.

كما تم إيفاد مأموريات فنية وقانونية لإستخراج وتجديد بطاقات الرقم القومى للعاملين ببعض القطاعات الحكومية، فضلاً عن العاملين والأعضاء المترددين على بعض النوادى الرياضية، وتم عمل الإجراءات اللازمة لإستخراجها وتسليمها لهم.

ويواصل قطاع الأحوال المدنية إستقبال الحالات الإنسانية بمكتب خدمات كبار السن وذوى الإحتياجات الخاصة بمقر ديوان القطاع لإستخراج وتجديد بطاقات الرقم القومى لهم، وتسليمها لهم بكافة أوجه التيسيرات الممكنة تماشياً مع مبادئ حقوق الإنسان.

ولاقت تلك القوافل قبول وإستحسان من المواطنين لما لها من مردود إيجابى من خال التيسير عليهم في تلقيهم للخدمات بصورة مميزة وتوفيراً للوقت والجهد، حيث أسفرت جهود القوافل عن إستخراج 187325 بطاقة رقم قومى، و372717 مصدراً مميكناً.

المصرى اليوم

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