‏أمير الكويت يعلن قبول استقالة الحكومة

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تستمر في تصريف الأعمال لحين تشكيل الجديدة

أعلن أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، اليوم الأحد، قبول استقالة رئيس مجلس الوزراء، والوزراء؛ ويستمر كل منهم في تصريف العاجل من شؤون منصبه إلى حين تشكيل الوزارة الجديدة.

وتضمن الأمر الأميري، الذي نشرته وكالة الأنباء الكويتية ما يلي: "بعد الاطلاع على الدستور، وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 11 جُمادى الآخرة 1442 هـ؛ الموافق 24 يناير 2021 م، بتعيين رئيس مجلس الوزراء، وعلى المرسوم رقم 18 لسنة 2021 بتشكيل الوزارة، وعلى كتاب الاستقالة المرفوع إلينا من سمو الشيخ صباح خالد الحمد الصباح؛ رئيس مجلس الوزراء، أمرنا بالآتي:

وتابع بيان وكالة الأنباء الكويتية: "مادة أولى: تُقبل استقالة الشيخ صباح خالد الحمد الصباح؛ رئيس مجلس الوزراء، والوزراء؛ ويستمر كل منهم في تصريف العاجل من شؤون منصبه لحين تشكيل الوزارة الجديدة.. مادة ثانية: يعمل بأمرنا هذا من تاريخ صدوره، ويبلغ إلى مجلس الأمة، وينشر في الجريدة الرسمية".