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عقب الهطولات.. "مستشفى النور" بمكة يعلن رفع جاهزيته

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عقب الهطولات.. "مستشفى النور" بمكة يعلن رفع جاهزيته عقب الهطولات.. "مستشفى النور" بمكة يعلن رفع جاهزيته
تجهيز عدد من الفِرَق الطبية للمشاركة الميدانية وقت الحاجة

عقب الهطولات..

أصدر المدير التنفيذي لمستشفى النور التخصصي الدكتور وائل الميمني، توجيهًا عاجلًا لإدارة الطوارئ والكوارث والأزمات، بتطبيق خطط الطوارئ ورفع الجاهزية الكاملة؛ تحسبًا للتنبيهات الواردة من قِبَل إدارة الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة وهيئة الأرصاد وحماية البيئة.

من جهته أوضح مدير إدارة المرافق والخدمات المساندة بمستشفى النور التخصصي المهندس محمد أبو رزيزة، أنه تم تجهيز عدد من الفِرَق الطبية للمشاركة الميدانية أثناء الحاجة على مدار الساعة؛ فيما قامت إدارة الطوارئ بتجهيز عدد من الإسعافات للمشاركة في نقل وإخلاء المرضى عند الحاجة لذلك؛ ليكون المستشفى جاهزًا للطوارئ.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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