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رئيس هيئة الأركان العامة يزور جناح أكاديمية أكسفورد في دبي

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اطلع على أنواع الطائرات الحديثة المستخدمة في التدريب والمناهج المعتمدة للتدريس

رئيس هيئة الأركان العامة يزور جناح أكاديمية أكسفورد السعودية في دبي

زار رئيس هيئة الأركان العامة الفريق أول فياض بن حامد الرويلي؛ جناح أكاديمية أكسفورد المشارك في معرض دبي الدولي للطيران٢٠٢١.

وكان في استقباله عند الزيارة رئيس مجلس إدارة الأكاديمية الكابتن عثمان المطيري؛ واطلع على ما تقدّمه الأكاديمية من خدمات في مجال الطيران، وكذلك أنواع الطائرات الحديثة المستخدمة في التدريب والمناهج المعتمدة لتدريس الطيران للطلاب والطالبات.

ورفع المطيري؛ شكره لرئيس هيئة الأركان العامة على هذه الزيارة، مؤكداً أنها تعد دافعاً للأكاديمية لتستمر في تمثيل المملكة في هذا المحفل الدولي الكبير الذي تشارك فيه كبرى شركات العالم.

تجدر الإشارة إلى أن الأكاديمية تشارك بجناح في المعرض يضم عدداً من الطائرات، بحضور عددٍ من الطلاب والطالبات لعرض إنجازها الوطني في التدريب وإطلاع العالم على ما وصلت إليه المملكة من تطوّر في مجال تدريب الطيران بمناهج عالمية حيث تعد الأكاديمية الفرع الثامن لأكسفورد العالمية، كما يشارك في الجناح عددٌ من خريجي الأكاديمية الذين أُهلوا ليصبحوا مدربي طيران في عددٍ من دول العالم، سعياً من الأكاديمية للمشاركة في تحقيق تطلعات القيادة، وتحقيق مستهدفات رؤية المملكة ٢٠٣٠ بأن تكون المملكة وجهة لدول العالم في جميع المجالات.

رئيس هيئة الأركان العامة يزور جناح أكاديمية أكسفورد السعودية في دبي

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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