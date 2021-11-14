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معاناة الـ20 عامًا.. الهطولات تحاصر "حي الأمير فواز الجنوبي 2" وتقتحم فللًا!

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فيما شكى السكان من عدم قدرتهم على الذهاب للمساجد وقضاء حوائجهم مطالبين بحل

معاناة الـ20 عامًا.. الهطولات تحاصر

حاصرت مياه الأمطار الغزيرة التي هطلت على أحياء جنوب جدة، اليوم، سكان حي الأمير فواز الجنوبي 2، وداهمت السيول بعض الفلل مما دفع ببعض الأهالي إلى عدم الخروج؛ فيما شكى آخرون من عدم قدرتهم على الذهاب للمساجد وقضاء حوائجهم؛ مشيرين إلى أن هذه المشكلة تلاحق السكان منذ 20 عامًا؛ حيث تكتفي أمانة محافظة جدة بسحب المياه من الشوارع بعد مضيّ بعض الوقت؛ بينما تبقى المشكلة قائمة وهي تصريف مياه الأمطار التي طالب بها السكان؛ لكن الأمانة تجاهلت مطالبهم؛ على حد قولهم.

وجدد الأهالي مطالبهم بإيجاد حلول جذرية لتصريف مياه الأمطار التي باتت تحول دون خروجهم من منازلهم كلما هطلت الأمطار.

معاناة الـ20 عامًا.. الهطولات تحاصر

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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