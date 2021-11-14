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بريتني سبيرز تحتفل بانتهاء وصاية والدها.. وتتعهد بمقاضاته

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بريتني سبيرز تحتفل بانتهاء وصاية والدها.. وتتعهد بمقاضاته بريتني سبيرز تحتفل بانتهاء وصاية والدها.. وتتعهد بمقاضاته

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تعيش نجمة البوب الأمريكية بريتني سبيرز، خلال الأيام الجارية أجواء الاحتفال بعد أن قضت المحكمة بانتهاء وصاية والدها عليها لمدة 13 سنة، بعد معركة قضائية طويلة.

وفقًا لصحيفة «ديلي ميل» البريطانية، قالت القاضية بريندا بيني، في جلسة استماع في لوس أنجلوس يوم الجمعة: «وجدت المحكمة أن الوصاية على بريتني وممتلكاتها لم تعد مطلوبة، لذلك اعتبارًا من اليوم، تم إنهاء الوصاية»، وذلك في حين أن بريتني لم تحضر الجلسة.

وأعربت المغنية الأمريكية عن سعادتها بعد إعلان قرار المحكمة، موجهة الشكر لمعجبيها الذين قادوا حركة «فري بريتني» لمساندتها، حيث نشرت عبر تويتر، ظهر خلاله معجبيها بأعداد كبيرة وهم يحتفلون بنيلها للحرية خارج قاعة المحكمة بلوس أنجلوس.

وعلقت بريتني سبيرز: «يا إلهي، أنا أحب معجبيني كثيرُا إنه أمر جنوني، أعتقد أنني سأبكي بقية اليوم، إنه أفضل يوم على الإطلاق، الحمد لله».

وتعهدت بريتني سبيرز البالغة من العمر 39 عام بمقاضاة والدها بتهمة «الإساءة في المعاملة» بعد أن تم إطلاق سراحها أخيرًا من الوصاية، بحسب ما أكده مصدر مطلع.

وقال المصدر: «إنها تلوم والدها بشكل كبير على تدمير حياتها طوال الـ13 عام الماضية حيث كان لديه سيطرة كاملة على كل شيء من مواردها المالية وحياتها».

ونفى والدها من جانبه ارتكاب أي مخالفات أثناء الوصاية، موضحًا أن ثروة ابنته البالغة 60 مليون دولار أي بما يعادل 45 مليون جنيه إسترليني كانت محمية بتوجيهاته.

بريتني سبيرز
بعد احتفالها بانتهاء وصايته.. بريتني سبيرز تعهد بقاضاة والدها
أنصار المغنية الأمريكية بريتني سبيرز يحتفلون بإنهاء وصاية والدها التي امتدت 13 عامًا، أمام محكمة ستانلي موسك في لوس أنجلوس
أنصار المغنية الأمريكية بريتني سبيرز يحتفلون بإنهاء وصاية والدها التي امتدت 13 عامًا، أمام محكمة ستانلي موسك في لوس أنجلوس
أنصار المغنية الأمريكية بريتني سبيرز يحتفلون بإنهاء وصاية والدها التي امتدت 13 عامًا، أمام محكمة ستانلي موسك في لوس أنجلوس
أنصار المغنية الأمريكية بريتني سبيرز يحتفلون بإنهاء وصاية والدها التي امتدت 13 عامًا، أمام محكمة ستانلي موسك في لوس أنجلوس
أنصار المغنية الأمريكية بريتني سبيرز يحتفلون بإنهاء وصاية والدها التي امتدت 13 عامًا، أمام محكمة ستانلي موسك في لوس أنجلوس
أنصار المغنية الأمريكية بريتني سبيرز يحتفلون بإنهاء وصاية والدها التي امتدت 13 عامًا، أمام محكمة ستانلي موسك في لوس أنجلوس
أنصار المغنية الأمريكية بريتني سبيرز يحتفلون بإنهاء وصاية والدها التي امتدت 13 عامًا، أمام محكمة ستانلي موسك في لوس أنجلوس
أنصار المغنية الأمريكية بريتني سبيرز يحتفلون بإنهاء وصاية والدها التي امتدت 13 عامًا، أمام محكمة ستانلي موسك في لوس أنجلوس
أنصار المغنية الأمريكية بريتني سبيرز يحتفلون بإنهاء وصاية والدها التي امتدت 13 عامًا، أمام محكمة ستانلي موسك في لوس أنجلوس
أنصار المغنية الأمريكية بريتني سبيرز يحتفلون بإنهاء وصاية والدها التي امتدت 13 عامًا، أمام محكمة ستانلي موسك في لوس أنجلوس
بريتني سبيرز

المصرى اليوم

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