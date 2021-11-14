تحجب الرؤية.. تقليم الأشجار على الطرق الفرعية ببني سويف (صور)

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أزال وقلّم مسؤولى الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفشن، الأشجار التي تعوق الرؤية وتعرقل حركة السير بحرم الطرق، وتشكل خطورة على خطوط الكهرباء الهوائية.

قال حمادة راضى، رئيس مركز ومدينة الفشن، إن سكان قرية الشقر وكفر درويش، اشتكوا من ارتفاع الأشجار حتى حجبت الرؤية في الطريق، كما تسببت في انتشار الحشرات والباعوض لدى سكان القريتين .

وأضاف رئيس المدينة، أنه بعرض شكاوى الأهالي على الدكتور محمد غنيم، محافظ بنى سويف، أمر على الفور بتشكيل لجنة من رئيس المجلس القروى الذي قام برصد أشجار تعوق الرؤية وحركة السير بطريق طراد النيل من قرية الشقر إلى كفر درويش، وتم تقليم الاشجار لمنعها حجب الرؤية على الطريق لقائدى السيارات وحفاظا على المظهر الجمالى وقال ان هذه الخطوة ضمن حملة «تقليم الأشجار» للحفاظ على المظهر العام وسلامة مستخدمي الطرق الفرعية بين المزارع في مركز الفشن.

تقليم الاشجار على الطرق الفرعية ببنى سويف