أخبار عاجلة

عقدوا ندوات وأوهموا المواطنين بتابعيتهم لـ الحكومة.. سقوط 3 متهمين بـ النصب -
تركيا تسجل أكثر من 23 ألف إصابة و 201 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا -
ميدو يطالب بفتح تحقيق عاجل في الزمالك بسبب هذا اللاعب -
رسميًا.. أول إجراء حكومي تجاه فودافون بشأن «خناقة الشوارع» في أحد فروعها -
احذر 5 أشياء لا تتركها داخل السيارة.. تؤدي إلى انفجارها -
مسئول في الحزب الكردستاني يشيد بمواقف الرئيس السيسي الداعمة لحقوق الأكراد -
استشاري: خفض الوزن يقلل الشهية ويحافظ على صحة القلب -
جامعة النهضة: تعليق الدراسة غدا بسبب سوء الأحوال الجوية -
خبير: «الميني كار» البديل الأنسب لـ «التوك توك» في مصر -
«الزوجة هي الضحية».. نهاد أبوالقمصان: البعض يستغل الشرع بصورة كبيرة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

تحجب الرؤية.. تقليم الأشجار على الطرق الفرعية ببني سويف (صور)

Print
تحجب الرؤية.. تقليم الأشجار على الطرق الفرعية ببني سويف (صور) تحجب الرؤية.. تقليم الأشجار على الطرق الفرعية ببني سويف (صور)

اشترك لتصلك أهم الأخبار

أزال وقلّم مسؤولى الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفشن، الأشجار التي تعوق الرؤية وتعرقل حركة السير بحرم الطرق، وتشكل خطورة على خطوط الكهرباء الهوائية.

قال حمادة راضى، رئيس مركز ومدينة الفشن، إن سكان قرية الشقر وكفر درويش، اشتكوا من ارتفاع الأشجار حتى حجبت الرؤية في الطريق، كما تسببت في انتشار الحشرات والباعوض لدى سكان القريتين .

وأضاف رئيس المدينة، أنه بعرض شكاوى الأهالي على الدكتور محمد غنيم، محافظ بنى سويف، أمر على الفور بتشكيل لجنة من رئيس المجلس القروى الذي قام برصد أشجار تعوق الرؤية وحركة السير بطريق طراد النيل من قرية الشقر إلى كفر درويش، وتم تقليم الاشجار لمنعها حجب الرؤية على الطريق لقائدى السيارات وحفاظا على المظهر الجمالى وقال ان هذه الخطوة ضمن حملة «تقليم الأشجار» للحفاظ على المظهر العام وسلامة مستخدمي الطرق الفرعية بين المزارع في مركز الفشن.

تقليم الاشجار على الطرق الفرعية ببنى سويف
تقليم الاشجار على الطرق الفرعية ببنى سويف

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
عقدوا ندوات وأوهموا المواطنين بتابعيتهم لـ الحكومة.. سقوط 3 متهمين بـ النصب

عقدوا ندوات وأوهموا المواطنين بتابعيتهم لـ الحكومة.. سقوط 3 متهمين بـ النصب

تركيا تسجل أكثر من 23 ألف إصابة و 201 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا

تركيا تسجل أكثر من 23 ألف إصابة و 201 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا

ميدو يطالب بفتح تحقيق عاجل في الزمالك بسبب هذا اللاعب

ميدو يطالب بفتح تحقيق عاجل في الزمالك بسبب هذا اللاعب

رسميًا.. أول إجراء حكومي تجاه فودافون بشأن «خناقة الشوارع» في أحد فروعها

رسميًا.. أول إجراء حكومي تجاه فودافون بشأن «خناقة الشوارع» في أحد فروعها