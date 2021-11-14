أخبار عاجلة

عقدوا ندوات وأوهموا المواطنين بتابعيتهم لـ الحكومة.. سقوط 3 متهمين بـ النصب -
تركيا تسجل أكثر من 23 ألف إصابة و 201 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا -
ميدو يطالب بفتح تحقيق عاجل في الزمالك بسبب هذا اللاعب -
رسميًا.. أول إجراء حكومي تجاه فودافون بشأن «خناقة الشوارع» في أحد فروعها -
احذر 5 أشياء لا تتركها داخل السيارة.. تؤدي إلى انفجارها -
مسئول في الحزب الكردستاني يشيد بمواقف الرئيس السيسي الداعمة لحقوق الأكراد -
استشاري: خفض الوزن يقلل الشهية ويحافظ على صحة القلب -
جامعة النهضة: تعليق الدراسة غدا بسبب سوء الأحوال الجوية -
خبير: «الميني كار» البديل الأنسب لـ «التوك توك» في مصر -
«الزوجة هي الضحية».. نهاد أبوالقمصان: البعض يستغل الشرع بصورة كبيرة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

رئيس البرلمان يشكر : كل مؤسسات الدولة تعمل كنسيج واحد من أجل مصلحة الوطن

Print
رئيس البرلمان يشكر الحكومة: كل مؤسسات الدولة تعمل كنسيج واحد من أجل مصلحة الوطن رئيس البرلمان يشكر : كل مؤسسات الدولة تعمل كنسيج واحد من أجل مصلحة الوطن

اشترك لتصلك أهم الأخبار

وجه المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة الأحد، الشكر للدكتور مصطفي مدبولى رئيس مجلس الوزراء وأعضاء حكومته، على التعاون المنتج البناء مع المجلس للوصول لتشريعات تحقق المصلحة العامة للوطن والمواطن.

وقال جبالي إن كل مؤسسات الدولة تعمل كنسيج واحد من أجل مصلحة الوطن.

جاء ذلك بعدما قرر المجلس إرجاء مناقشة المادة 17 من مشروع قانون مشاركة القطاع الخاص في البنية الأساسية لجلسة قادمة على أن تناقش المادة الأولى من مشروع القانون.

وأضاف رئيس المجلس: «لقد أرسلت خطابات عديد إلى بعض الجهات لأخذ رأيها في مشروعات القوانين وتعديلاتها ، ووصلني رأي العديد منهم، حيث أشادوا بالتعديلات، كما أكدت على توجيه الشكر لكم على التدقيق في المسائل القانونية في كل التشريعات منذ بداية الفصل التشريعي وتعصمها من شبهة عدم الدستورية".

كان المجلس قد قرر إعادة المداولة على مادة الإصدار من مشروع قانون المقدم من بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2010.

وجاءت إعادة الموافقة بناء على اقتراح تقدم به النائب أيمن أبوالعلا، وأيده النائب أشرف رشاد، زعيم الأغلبية.

وقال المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس المجلس إنه طبقا للائحة يعد ذلك الطلب إعادة مداولة على مادة الإصدار وليس تأجيلا، وعرض جبالي ذلك على المجلس ووافق عليها.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
عقدوا ندوات وأوهموا المواطنين بتابعيتهم لـ الحكومة.. سقوط 3 متهمين بـ النصب

عقدوا ندوات وأوهموا المواطنين بتابعيتهم لـ الحكومة.. سقوط 3 متهمين بـ النصب

الحكومة تنفي تعطيل الدراسة الأحد في مدارس وجامعات القاهرة الكبرى

الحكومة تنفي تعطيل الدراسة الأحد في مدارس وجامعات القاهرة الكبرى

يقضي على أسطورة «مدام ناهد».. نائب يطالب الحكومة بسرعة تنفيذ التحول الرقمي

يقضي على أسطورة «مدام ناهد».. نائب يطالب الحكومة بسرعة تنفيذ التحول الرقمي

طلب إحاطة يطالب الحكومة بإغلاق مقالب القمامة العشوائية: خطرها كبير على الصحة العامة

طلب إحاطة يطالب الحكومة بإغلاق مقالب القمامة العشوائية: خطرها كبير على الصحة العامة