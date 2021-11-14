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وجه المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة الأحد، الشكر للدكتور مصطفي مدبولى رئيس مجلس الوزراء وأعضاء حكومته، على التعاون المنتج البناء مع المجلس للوصول لتشريعات تحقق المصلحة العامة للوطن والمواطن.

وقال جبالي إن كل مؤسسات الدولة تعمل كنسيج واحد من أجل مصلحة الوطن.

جاء ذلك بعدما قرر المجلس إرجاء مناقشة المادة 17 من مشروع قانون مشاركة القطاع الخاص في البنية الأساسية لجلسة قادمة على أن تناقش المادة الأولى من مشروع القانون.

وأضاف رئيس المجلس: «لقد أرسلت خطابات عديد إلى بعض الجهات لأخذ رأيها في مشروعات القوانين وتعديلاتها ، ووصلني رأي العديد منهم، حيث أشادوا بالتعديلات، كما أكدت على توجيه الشكر لكم على التدقيق في المسائل القانونية في كل التشريعات منذ بداية الفصل التشريعي وتعصمها من شبهة عدم الدستورية".

كان المجلس قد قرر إعادة المداولة على مادة الإصدار من مشروع قانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2010.

وجاءت إعادة الموافقة بناء على اقتراح تقدم به النائب أيمن أبوالعلا، وأيده النائب أشرف رشاد، زعيم الأغلبية.

وقال المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس المجلس إنه طبقا للائحة يعد ذلك الطلب إعادة مداولة على مادة الإصدار وليس تأجيلا، وعرض جبالي ذلك على المجلس ووافق عليها.