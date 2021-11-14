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محاولات لاقتحام البرلمان التونسي والأمن يتصدى لها

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محاولات لاقتحام البرلمان التونسي والأمن يتصدى لها محاولات لاقتحام البرلمان التونسي والأمن يتصدى لها

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تصدت قوات الأمن التونسية، اليوم الأحد، لمحاولات اقتحام البرلمان من قبل محتجين.

وقبل ساعات، أغلق الأمن التونسي المداخل المؤدية لمقر البرلمان، كإجراءات احترازية ضد أي أعمال تخريبية لعناصر الإخوان خلال وقفة احتجاجية.

ودعت مجموعات من المنتمين لحزب النهضة إلى المشاركة بكثافة في الوقفة بالعاصمة لكن الشرطة أغلقت المنافذ المؤدية إلى ساحة باردو قبالة البرلمان.

وانتشرت قوات الشرطة منذ الصباح في محيط البرلمان فيما وضعت حواجز حديدية لمنع المتظاهرين من الاقتراب إلى ساحة باردو.

وتعهد الرئيس التونسي قيس سعيد في السابق بطرح إصلاحات سياسية تشمل نظام الحكم والقانون الانتخابي وإطلاق حوار سياسي لم يحدد ملامحه بعد.

وفي 25 يوليو الماضي، قرر الرئيس التونسي تجميد البرلمان وإقالة ورئيسها هشام المشيشي.

المصرى اليوم

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