المدعى مدنيا بــ «حرق جثة موظفة» في حلوان يطلب أقصى عقوبة للمتهم

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واصلت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الأحد، محاكمة «تربي» في اتهامه بإشعال النيران في مقبرة انتقاما من خصمه المسؤول عن إدارتها.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد عامر جادو وعضوية المستشارين محمود يوسف وسامح السيد أبوكنة ومحمد عبدالقادر وأمانة سر محمد جبر وحسام عبدالرسول .

طلب دفاع المتهم استدعاء ضابط الأدلة الجنائية الذي عاين المقبرة ،بينما انضم المدعى بالحقوق المدنية عن ورثة الموظفة المحترق جثتها، إلى النيابة العامة وتوقيع أقصى عقوبة على المتهم طبقا لمواد القيد والوصف بأمر الإحالة .

كانت النيابة وجهت للمتهم تهمة إشعال النار عمدًا بباعث الانتقام من خصمه، بأن «بيّت النية وعقد العزم على ذلك، وأعد لذلك الغرض مشروعا إجراميا استهله بتحضير أدوات ارتكاب جريمته».

كانت وزارة الداخلية في بيان صادر «في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة حلوان بمديرية أمن القاهرة من أحد الأشخاص (تُربي) بأنه حال مرورة بمدافن إحدى العائلات بدائرة القسم فوجئ بفتح القفل الخاص بخانة السيدات وتفحم جثة إحدى السيدات (متوفاة بتاريخ سابق)».