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بسبب الخلاف على الميراث.. ضبط عاطل قتل شقيقه بـ«سكين» بالدقهلية

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بسبب الخلاف على الميراث.. ضبط عاطل قتل شقيقه بـ«سكين» بالدقهلية بسبب الخلاف على الميراث.. ضبط عاطل قتل شقيقه بـ«سكين» بالدقهلية

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تمكنت مباحث الدقهلية، الأحد، من كشف ملابسات مقتل عامل بسلاح أبيض، وتبين أن شقيقه من الأب وراء ارتكاب الواقعة.

وتبلغ لمركز شرطة منية النصر بمديرية أمن الدقهلية، من أحد المستشفيات باستقباله عاملا مصابا بجروح طعنية متفرقة وتوفي عقب وصوله.

بالانتقال وسؤال شقيق المتوفى من الأم، اتهم شقيق المتوفى من الأب (عامل) بالتعدي على المجني عليه بالضرب بسلاح أبيض «سكين»، فأحدث إصابته التي أودت بحياته لخلافات على الميراث.

وعقب تقنين الإجراءات، تمكن قطاع الأمن العام بالاشتراك مع إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الدقهلية من ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بإرتكابه الواقعة لذات الخلافات، وأرشد عن الأداة المستخدمة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

المصرى اليوم

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