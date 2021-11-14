إصابة 4 أشخاص في حادث انقلاب بطريق الصعيد في المنيا

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أصيب 4 أشخاص في حادث انقلاب سيارة بطريق الصعيد الصحراوي الشرقي الجديد في المنيا.

تلقي اللواء محمد عبدالتواب، مدير امن المنيا، إخطارا من عمليات النجدة، بانقلاب سيارة رقم 5961 ه ا د ملاكي، بطريق الصعيد الصحراوي الشرقي الجديد، أمام قرية بني حسن، بمركز أبوقرقاص، نتيجة اختلال عجلة القيادة.

تسبب الحادث في إصابة كلا من، مونيكا عادل صبحي، 33 سنة، وشقيقتها ماري 30 سنة، وأيلي نور كيرلس، 2 سنة، وإيهاب يعقوب اسعد، 42 سنة، مقيمون جميعا بمحافظة سوهاج.

تم نقل المصابين جميعا إلى، مستشفي المنيا العام لتلقي العلاج، والتحفظ على السيارة تحت تصرف النيابة العامة.