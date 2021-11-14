ضبط 273 مخالفة مخابز في المنيا

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ضبط فريق الرقابة التموينية بالتنسيق مع مباحث التموين في المنيا، الأحد، 273 مخالفة مخابز بمراكز المحافظة.

تقدم الدكتور محمود يوسف، وكيل وزارة التموين بالمحافظة، بتقرير للمحافظ اللواء أسامة القاضي، بضبط 273 مخالفة مخابز، منها 81 مخالفة إنتاج خبر ناقص الوزن، و20 محضر خبز غير مطابق للمواصفات، و15 محضر توقف إنتاج، و8 محاضر تصرف في حصة الدقيق، و4محاضر عدم وجود سجل زيارات، ومحضر ضبط ماكينة خبز خارج المخبز، و4 محاضر عدم وجود ميزان حساس، و140 محضر أخرى.

وتم تحرير المحاضر والعرض على النيابة العامة.