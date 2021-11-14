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انطلاق "معتزل الكتابة" في العلا بتنظيم هيئة الأدب والنشر والترجمة

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انطلاق "معتزل الكتابة" في العلا بتنظيم هيئة الأدب والنشر والترجمة انطلاق "معتزل الكتابة" في العلا بتنظيم هيئة الأدب والنشر والترجمة
لخلق فرص تبادل التجارب والخبرات بين الكتّاب المحليين والعالميين

انطلاق

انطلق "معتزل الكتابة الثاني" الذي تنظمه هيئة الأدب والنشر والترجمة في محافظة العلا على مدى عشرة أيام، بالشراكة مع الهيئة الملكية لمحافظة العلا، وبمشاركة عدد من الكتاب البارزين من المملكة والبحرين والكويت وسلطنة عمان والعراق.

وأوضحت الهيئة أن "المعتزل" يتضمن حلقات نقاشية، وجولات سياحية في مناطق مختارة، إلى جانب الأوقات المخصصة للعمل والكتابة.

ويأتي معتزل الكتابة الثاني هذا في محافظة العلا امتدادًا لمسار معتزلات الكتابة الذي أطلقته هيئة الأدب والنشر والترجمة أولًا من منطقة القصيم في عام 2019م، ثم السودة في منطقة عسير في سبتمبر عام 2021م، ومحافظة العلا في نوفمبر عام 2021م.

فيما تعمل الهيئة الآن على تنفيذ معتزل ثالث للكتابة في محافظة العلا قبل نهاية العام.

وتهدف الهيئة من تنظيمها لمعتزلات الكتابة، إلى خلق فرص تبادل التجارب والخبرات بين الكتّاب المحليين والعالميين، وتحقيق التواصل الثقافي الدولي من خلال تمازج الثقافات الأدبية المختلفة، مع توفير مناخ أدبي محفز على الكتابة والإبداع.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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