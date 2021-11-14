لكثرة غيابها عن المنزل.. أب يُنهي حياة ابنته ضربًا بمساعدة شقيقتها في الغربية

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ألقت أجهزة الأمن، القبض على موظف بالمعاش بالغربية، وإحدى بناته، لتعديهما بالضرب على ابنته الأخرى «تعاني من مرض نفسي» حتى فارقت الحياة، لكثرة غيابها عن المنزل.

تلقى مركز المحلة بلاغًا من عاملة بمصنع بالعثور على جثة كريمتها «ربة منزل» أمام باب مسكنهما.

توصلت تحريات فريق البحث المشكل برئاسة قطاع الأمن العام بالاشتراك مع ضباط إدارة البحث الجنائي بأمن الغربية إلى أن المتوفاة تعاني من مرض نفسي، وأن والدها موظف بالمعاش اعتاد التعدي عليها بالضرب لكثرة غيابها عن المنزل.

ويوم الواقعة خرجت المتوفاة من مسكنها عقب استيلائها على مبلغ مالي وعقب عودتها قام والدها وشقيقتها «ربة منزل» بالتعدي عليها بالضرب حتى فارقت الحياة، وعقب ذلك قاما بإلقائها أمام المنزل.

تم استهدافهما بمأمورية برئاسة القطاع، أسفرت عن ضبطهما، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة.