أخبار عاجلة

عقدوا ندوات وأوهموا المواطنين بتابعيتهم لـ الحكومة.. سقوط 3 متهمين بـ النصب -
تركيا تسجل أكثر من 23 ألف إصابة و 201 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا -
ميدو يطالب بفتح تحقيق عاجل في الزمالك بسبب هذا اللاعب -
رسميًا.. أول إجراء حكومي تجاه فودافون بشأن «خناقة الشوارع» في أحد فروعها -
احذر 5 أشياء لا تتركها داخل السيارة.. تؤدي إلى انفجارها -
مسئول في الحزب الكردستاني يشيد بمواقف الرئيس السيسي الداعمة لحقوق الأكراد -
استشاري: خفض الوزن يقلل الشهية ويحافظ على صحة القلب -
جامعة النهضة: تعليق الدراسة غدا بسبب سوء الأحوال الجوية -
خبير: «الميني كار» البديل الأنسب لـ «التوك توك» في مصر -
«الزوجة هي الضحية».. نهاد أبوالقمصان: البعض يستغل الشرع بصورة كبيرة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

لكثرة غيابها عن المنزل.. أب يُنهي حياة ابنته ضربًا بمساعدة شقيقتها في الغربية

Print
لكثرة غيابها عن المنزل.. أب يُنهي حياة ابنته ضربًا بمساعدة شقيقتها في الغربية لكثرة غيابها عن المنزل.. أب يُنهي حياة ابنته ضربًا بمساعدة شقيقتها في الغربية

اشترك لتصلك أهم الأخبار

ألقت أجهزة الأمن، القبض على موظف بالمعاش بالغربية، وإحدى بناته، لتعديهما بالضرب على ابنته الأخرى «تعاني من مرض نفسي» حتى فارقت الحياة، لكثرة غيابها عن المنزل.

تلقى مركز المحلة بلاغًا من عاملة بمصنع بالعثور على جثة كريمتها «ربة منزل» أمام باب مسكنهما.

توصلت تحريات فريق البحث المشكل برئاسة قطاع الأمن العام بالاشتراك مع ضباط إدارة البحث الجنائي بأمن الغربية إلى أن المتوفاة تعاني من مرض نفسي، وأن والدها موظف بالمعاش اعتاد التعدي عليها بالضرب لكثرة غيابها عن المنزل.

ويوم الواقعة خرجت المتوفاة من مسكنها عقب استيلائها على مبلغ مالي وعقب عودتها قام والدها وشقيقتها «ربة منزل» بالتعدي عليها بالضرب حتى فارقت الحياة، وعقب ذلك قاما بإلقائها أمام المنزل.

تم استهدافهما بمأمورية برئاسة القطاع، أسفرت عن ضبطهما، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
عقدوا ندوات وأوهموا المواطنين بتابعيتهم لـ الحكومة.. سقوط 3 متهمين بـ النصب

عقدوا ندوات وأوهموا المواطنين بتابعيتهم لـ الحكومة.. سقوط 3 متهمين بـ النصب

تركيا تسجل أكثر من 23 ألف إصابة و 201 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا

تركيا تسجل أكثر من 23 ألف إصابة و 201 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا

ميدو يطالب بفتح تحقيق عاجل في الزمالك بسبب هذا اللاعب

ميدو يطالب بفتح تحقيق عاجل في الزمالك بسبب هذا اللاعب

رسميًا.. أول إجراء حكومي تجاه فودافون بشأن «خناقة الشوارع» في أحد فروعها

رسميًا.. أول إجراء حكومي تجاه فودافون بشأن «خناقة الشوارع» في أحد فروعها