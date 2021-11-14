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أمطار جدة تستقرّ في أحياءها

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أمطار جدة تستقرّ في أحياءها أمطار جدة تستقرّ في أحياءها
تشهد سماء جدة الآن أمطارا ما بين متوسطة إلى غزيرة أدت إلى ارتفاع منسوب المياه في بعض شوارع المدينة.

من جهته، نشر الدفاع المدني في وقت سابق تنبيها متقدما من مركز الأرصاد الوطني عن فرصة هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة مكة المكرمة يشمل جدة وثول ورابغ حتى الساعة 5 مساء، وتتبعها تأثيرات مصاحبة نشاط في الرياح السطحية وتدن في مدى الرؤية وفرصة تساقط البرد وجريان السيول أمانة جدة بدورها، باشرت أمانة محافظة جدة، اليوم، الخطة الميدانية لمواجهة الحالة المطرية وسحب تجمعات المياه عبر فرق العمل الموزعة على نطاق البلديات الفرعية ومراكز الإسناد، وذلك في إطار استعداداتها لموسم الأمطار الحالي. وبينت الأمانة أن خطة الأمطار يشارك في تنفيذها أكثر من 1850 فرداً و530 معدة وآلية، فيما أسفرت الجهود عن سحب قرابة 300 ألف م3 من المياه حتى ساعة إعداد التقرير، لافتة النظر إلى أنه لم تسجل أي حالات تعطل للحركة المرورية في المدينة.

وشهدت الجهود الميدانية تكثيف أعمال الرصد والرش لمواقع تجمعات المياه عبر فرق المكافحة الحشرية للوقاية من حمى الضنك، كما رفعت الأمانة مستوى جاهزيتها لخطة الأمطار بالاستعداد المبكر للموسم من خلال صيانة ونظافة تصريف مياه الأمطار القائمة، إضافة إلى التأكد من جاهزية المضخات والمعدات والأفراد، في حين تتزامن الخطة الموسمية مع جهود أمانة جدة في تنفيذ شبكة تصريف مياه الأمطار ضمن عدد من مشاريع المرحلة الأولى في أنحاء المحافظة التي شملت وضع الحلول العاجلة للمواقع الحرجة.

*أحياء تجمعت فيها الأمطار

الجامعة

أم السلم

الروابي

الفيحاء

عدد من أحياء جنوب جدة


الوطن السعودية

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