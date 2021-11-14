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عقدوا ندوات وأوهموا المواطنين بتابعيتهم لـ الحكومة.. سقوط 3 متهمين بـ النصب
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السبت 20 نوفمبر 2021 11:30 مساءً
تركيا تسجل أكثر من 23 ألف إصابة و 201 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا
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السبت 20 نوفمبر 2021 11:30 مساءً
ميدو يطالب بفتح تحقيق عاجل في الزمالك بسبب هذا اللاعب
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السبت 20 نوفمبر 2021 11:30 مساءً
رسميًا.. أول إجراء حكومي تجاه فودافون بشأن «خناقة الشوارع» في أحد فروعها
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السبت 20 نوفمبر 2021 11:30 مساءً
احذر 5 أشياء لا تتركها داخل السيارة.. تؤدي إلى انفجارها
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السبت 20 نوفمبر 2021 11:30 مساءً
مسئول في الحزب الكردستاني يشيد بمواقف الرئيس السيسي الداعمة لحقوق الأكراد
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السبت 20 نوفمبر 2021 11:30 مساءً
استشاري: خفض الوزن يقلل الشهية ويحافظ على صحة القلب
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السبت 20 نوفمبر 2021 11:30 مساءً
جامعة النهضة: تعليق الدراسة غدا بسبب سوء الأحوال الجوية
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السبت 20 نوفمبر 2021 11:30 مساءً
خبير: «الميني كار» البديل الأنسب لـ «التوك توك» في مصر
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السبت 20 نوفمبر 2021 11:30 مساءً
«الزوجة هي الضحية».. نهاد أبوالقمصان: البعض يستغل الشرع بصورة كبيرة
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السبت 20 نوفمبر 2021 11:30 مساءً
شبكة عيون الإخبارية
فيديو
فيديو اليوم السابع
لو نازل دلوقتى شوف حركة المرور على محور المشير
فيديو
فيديو اليوم السابع
الأحد 14 نوفمبر 2021 12:30 مساءً
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