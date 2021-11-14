رئيس جامعة المنيا: بدءً من الاثنين لن يدخل طالب أو عامل لم يتلقى لقاح كورونا

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قال الدكتور مصطفى عبدالنبي، رئيس جامعة المنيا، إنه لن يسمح بدخول الحرم الجامعي، بدءً من بعد غدا الاثنين 15 نوفمبر، إلا بعد تقديم ما يفيد الحصول على اللقاح المضاد لفيروس كورونا.

وتابع رئيس الجامعة، أنه في حالة عدم الحصول على اللقاح، يمكن تقديم ما يفيد خلوه من الفيروس من خلال تحليل الـ «PCR»، بهدف الحفاظ على الصحة العامة وتوفير بيئة جامعية آمنة.

مضيفًا أن الجامعة ملتزمة بقرارات لجنة الأزمات فيما يخص عدم السماح للعاملين بمؤسسات الدولة بدخول مقراتها، بدءً من 15 نوفمبر، إلا لمن حصل على التطعيم ضد فيروس كورونا.