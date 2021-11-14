سكرتير عام الجيزة يتفقد أعمال التطوير بميادين الجلاء والرماية

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تفقد اللواء علاء بدران، السكرتير العام للمحافظة، أعمال التطوير التي جاري تنفيذها في ميادين الرماية والجلاء بأحياء الهرم والدقي للوقوف على نسب تنفيذ الأعمال ومدى الالتزام بالمعايير المحددة، مؤكدًا على ضرورة سرعه الانتهاء منها لتحقيق المظهر الحضاري المرجو منها.

ورافقه المهندسه نجوى السعيد، مدير مديرية الطرق، وتيسير عبدالفتاح، رئيس حي الهرم، وطه عبدالصادق رئيس حي جنوب.

في إطار توجيهات اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، بمتابعة أعمال التطوير الجارية بعددا من القطاعات بنطاق المحافظة.