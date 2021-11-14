«الزراعيين»: بدء أول برنامج تدريبي للاستخدام الآمن للمبيدات في القطاع السياحي

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تنظم وزارة الزراعة ممثلة في لجنة مبيدات الآفات الزراعية بالتعاون مع نقابة المهن الزراعية، برنامج تدريبي حول الاستخدام الآمن للمبيدات في القطاع السياحي بالفنادق والمنتجعات السياحية لحماية المتعاملين مع هذه الجهات من الاستخدام غير المسؤول للمبيدات، ويضمن التداول الآمن للمبيدات وذلك بمدينة الغردقة بمحافظة البحر الأحمر.

وقال الدكتور سيد خليفة، نقيب الزراعيين، في كلمته خلال افتتاح البرنامج، الأحد، إن القيادة السياسية تولي أهمية كبيرة للقطاع السياحي لما له من أهمية تنعكس على النهوض بهذا القطاع الحيوي، وخاصة تنفيذ خطط متميزة لتطوير مدينتي الغردقة وشرم الشيخ لتصبح مدنا جاذبة للسياحة العالمية لكي تصبح من أفضل المدن العالمية، موضحًا أن أحد أدوات التطوير الحفاظ على الصحة العامة والبيئة من خلال الاستخدام الأمثل والآمن للمبيدات.

وشدد نقيب المهن الزراعية على إنه لابد على كل من يمتهن مهنة داخل المنشأت السياحية أن يكون معه شهادة مزاولة لهذه المهنة بعد تدريبه وتأهيله، وهو ما تعمل من أجله لجنة مبيدات الآفات الزراعية بالتعاون مع النقابة لتنفيذ أول برنامج لمطبقي المبيدات داخل المنشأت الفندقية والمنتجعات السياحية، مشيرًا إلى أنه سيتم الاستمرار في تنفيذ هذا البرنامج في كل المدن السياحية بالتعاون بين نقابة المهن الزراعية ولجنة مبيدات الآفات الزراعية بوزارة الزراعة.

وأوضح «خليفة»، إن تقديم البرنامج بالمجان لكل مطبقي المبيدات يساهم في التوسع في أعداد المشاركين في هذا البرنامج، حيث تمنح لجنة المبيدات رخصة لمزاولة المهنة بما يعني الاهتمام بشباب المهندسين الزراعيين وتوفير فرص عمل لهم ـ خاصة في مجالات برامج «اللاند سكيب»، وداخل الفنادق والمطاعم، مشيرًا إلى أن البرنامج يستهدف الحد من الإفراط في إستخدام المبيدات ويعتمد على الإستخدام الآمن والفعال للمبيدات.

وأشاد نقيب الزراعيين بدور لجنة المبيدات بوزارة الزراعة، للحد من الإستخدام المفرط للمبيدات ولما تبذله من مجهودات. في ضبط المبيدات غير المصرح بتداولها، موضحًا إن هذا البرنامج يؤكد أهمية دور المهندس الزراعي في النهوض بقطاع الزراعة المصرية وتقديم مختلف الخدمات اللازمة لتطوير هذا القطاع مع الحفاظ على ثوابت الصحة العامة والبيئة، وفقا للمعايير المعتمدة من الجهات المعنية بتداول المبيدات وعلي رأسها لجنة مبيدات الآفات الزراعية.

وأضاف «خليفة»، أن هذه البرامج ترفع من كفاءة المهندس الزراعي وتنعكس على القطاعات المرتبطة بالزراعة ومنها القطاع السياحي الذي يعد أهم روافد الاقتصاد القومي، موضحا أن تطبيق الممارسات الجيدة في تداول المبيدات في الفنادق والمنتجعات السياحية ممثلة في المسطحات الخضراء داخل هذه المنشات الحيوي يشكل أهمية قصوي لتطوير السياحة المصرية.

من جانبه، قال الدكتور مصطفى عبدالستار، الأمين المساعد للجنة المبيدات، في كلمته خلال افتتاح أعمال البرنامج التدريبي، إنه من المقرر أن يقوم بالتدريب لمدة 30 ساعة تدريب تفاعلي وعملي وميداني نخبة من الباحثين المتخصصين والخبراء التابعين للجنة المبيدات، ويبدأ البرنامج الأول في مدينة الغردقة في محافظة البحر الأحمر الأحد المقبل 14 نوفمبر ولمدة 5 أيام ويعقبه سلسلة آخري في المنتجعات السياحية والفنادق في جميع أنحاء المحافظات.

وأضاف «عبدالستار»، ان هذا البرنامج التدريبي يتم لأول مرة في إطار التعاون بين لجنة مبيدات الآفات الزراعية ونقابة المهن الزراعية ضمن الجهود التي تبذلها لترشيد استخدام المبيدات وتنفيذ برامج الإستخدام الآمن والفعال للمبيدات وذلك لمختلف القطاعات والمتعاملين والعارضين للمبيدات، موضحًا أن لجنة المبيدات تبدأ مرحلة تنفيذ تلك البرامج بقطاع السياحة والذي يعتبر من أهم القطاعات التي توليها الدولة اهتماما وحرصها على تطويرها بما يحقق سياحة آمنة تجذب الآخرين وتزيد الدخل القومي لمصر وتساهم في حماية السائحين والعاملين في قطاع السياحة والبيئة.

وأوضح مساعد أمين لجنة المبيدات أنه تم البدء في تنفيذ برامج تأهيل وترخيص القائمين على تنفيذ مكافحة الآفات بتلك الأماكن السياحية من خلال برنامج تدريبي لمطبقي المبيدات المعتمدين لتصريف وتدريب هؤلاء الشباب على كيفية معرفة أنواع الآفات المختلفة وكيفية منع تواجدها وتكاثرها وكيفية التعامل معها بالطرق والوسائل الفنية السليمة.

وأشار «عبدالستار»، إلى أن البرنامج سوف يتناول أيضًا جميع المعاملات خلال مراحل التداول للمبيدات بدءا من إستخدام المبيد الموصي به إلى خلط المبيد بالكيفية السليمة وتقدير أنواع واحتياجات النباتات والمسطحات الخضراء من المبيد ثم طريقة استخدام آلة الرش أو أي وسائل مناسبة للتطبيق الآمن للمبيدات، مشيرًا إلى أن هذه الممارسات تشمل أيضًا العامل البشري ودوره في هذه المنظومة للتداول الآمن للمبيدات وكيف يحمي نفسه باستخدام وسائل الوقاية المناسبة وكيفية صيانة آلة التطبيق للمبيدات بحيث تظل في حالة جيدة مدة استخدامها، وكذلك كيفية التعامل مع حالات التعرض العرضي للمبيد للحفاظ على الصحة العامة والبيئة.

ولفت مساعد أمين لجنة المبيدات، إلى ان هذا البرنامج يستهدف منظومة تداول المبيدات داخل المنتجعات السياحية والفنادق بما تضمه من حدائق ومسطحات خضراء ونباتات يتطلب التعامل معها والحفاظ عليها مكافحة الآفات الحشرية والحيوانية والأمراض النباتية والحشائش والضارة وتستخدم في ذلك المبيدات بأنواعها المختلفة ولضمان الاستخدام السليم للمبيدات واستخدام وسائل وأدوات المكافحة الآخرى وجود متخصصين وفنيين على دارية كاملة بالتعاون معها.

دورة مطبقي المبيدات في الغردقة