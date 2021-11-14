انتظام في رحلات التفويج السياحي بين الغردقة والقاهرة

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أعلنت الأجهزة المختصة بالبحر الأحمر، اليوم الأحد، انتظام رحلات التفويج السياحي من القرى السياحية بالبحر الأحمر إلى المناطق السياحية والأثرية بالقاهرة، لعدم تأثر طريق الغردقة بالأمطار وسوء حالة الطقس، إذ غادرت عشرات المركبات السياحية تقل السائحين لزيارة المناطق الأثرية في رحلات اليوم الواحد.

وأكد مرافقو الأفواج السياحية، أن غرفة شركات السياحة أخطرتهم بأن العمل في إصدار التراخيص الخاصة بالتفويج للقاهرة يعمل بانتظام.

يذكر أن العشرات من المركبات السياحية التي تقل السائحين تقوم يوميا برحلات اليوم من البحر الأحمر إلى المناطق الأثرية والسياحية بالقاهرة.

يذكر أنه تم إلغاء رحلات التفويج السياحي للأقصر، اليوم السبت، بسبب إغلاق طريق سفاجا قنا.

كانت محافظة البحر الأحمر، قد أعلنت أمس الجمعة، إغلاق عدد من الطرق أمام الحركة المرورية بعد استقرار الأحوال الجوية.