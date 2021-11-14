سقوط متهم بحوزته سلاح نارى وكمية من المخدرات

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تمكنت إدارة مباحث مكافحة المخدرات بمديرية أمن القاهرة من ضبط أحد الأشخاص «له معلومات جنائية» وبحوزته بندقية خرطوش وعدد من الطلقات وكمية من مخدر البانجو- مبالغ مالى وهاتف محمول.

بمواجهته إعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار، والمبلغ المالى من متحصلات تجارته غير المشروعة، والهاتف المحمول لتسهيل الإتصال بعملائه، والسلاح النارى بقصد الدفاع، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

يأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما حيازة المواد المخدرة والأسلحة النارية بدون ترخيص.