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مكة المكرّمة.. إغلاق مستودع للألمنيوم ومنع تأجير الألعاب بالطرق العشوائية

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مكة المكرّمة.. إغلاق مستودع للألمنيوم ومنع تأجير الألعاب بالطرق العشوائية مكة المكرّمة.. إغلاق مستودع للألمنيوم ومنع تأجير الألعاب بالطرق العشوائية
خلال الجولات الرقابية الميدانية التي تُنفذها بلدية العمرة على عدد من المواقع

مكة المكرّمة.. إغلاق مستودع للألمنيوم ومنع تأجير الألعاب بالطرق العشوائية

أغلقت أمانة العاصمة المقدّسة ممثلة في بلدية العمرة الفرعية التابعة، مستودعاً ومعملاً للألمنيوم غير مرخص في منطقة أبو مراغ بمكة المكرّمة، وذلك خلال الجولات الرقابية الميدانية التي تُنفذها البلدية على عدد من المواقع ضمن نطاقها الإشرافي.

وأوضحت البلدية، أن الموقع المخالف جرى تخصيصه لإنتاج وبيع مطابخ الألمنيوم بطريقة مخالفة للأنظمة، وفي بيئة تفتقر إلى وسائل السلامة والاشتراطات الصحية، مؤكدةً تطبيق لائحة الجزاءات والغرامات البلدية بحق المخالفين.

كما نفّذت بلدية الشوقية الفرعية في مواقف حجز السيارات حملة ميدانية، لمنع تأجير الألعاب بطرق عشوائية وإيقاف أي أنشطة مخالفة غير مرخصة لا تتوافر بها وسائل سلامة، حفاظاً على سلامة الأهالي، ومصادرة عدد من الألعاب الهوائية، وإيقاف الباعة المخالفين والأنشطة غير المرخصة، من أجل الحفاظ على الحدائق والمرافق العامة، ومكافحة الظواهر السلبية بالتعاون مع الجهات الأمنية.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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