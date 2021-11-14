جدة تشهد حالة أمطار من خفيفة لمتوسطة.. و"المدني" يحذّر

★ ★ ★ ★ ★

الجهات الأمنية تواجدت بالميدان.. والأمانة تُواصل سحب التجمعات

شهدت محافظة جدة هطول أمطار من خفيفة إلى متوسطة، شملت الأحياء السكنية، والطرق السريعة "مكة والمدينة"، في ظل تواجد الجهات الأمنية بالميدان؛ لمباشرة أي بلاغ طارئ، لا سمح الله.

ووثّقت "سبق" تواجد دوريات الدفاع المدني لمراقبة الأجواء الممطرة، بالإضافة إلى جانب من جهود أمانة جدة لسحب مياه الأمطار من بعض الشوارع التي شهدت تجمع المياه.

ودعت مديرية الدفاع المدني بمحافظة جدة، المواطنين والمسافرين إلى أخذ الحيطة والحذر، وتجنب السرعة على امتداد الطريق، والابتعاد عن مجاري الأودية والشعاب، وشددت على ضرورة اتباع إرشادات السلامة أثناء هطول الأمطار.