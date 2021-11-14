كلية الاقتصاد المنزلي تستعد لتخريج أول دفعة من التغذية العلاجية والصناعات الجلدية

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تستعد كلية الاقتصاد المنزلي بجامعة العريش، لتخريج الدفعة الأولى من برنامجى التغذية العلاجية والاقتصاد المنزلي، لتخريج مؤهلين متميزين للعمل في قطاعات واعدة.

وأكد الدكتور مروان مصطفى حسن، عميد الكلية، أنه تم انشاء الكلية بالقرار الجمهورى في سبتمبر عام 2016، إذ تم تخريج دفعتين عامى 2019 و2020، وسيتم تخريج الدفعة الثالثة هذا العام، من بينهم أول خريجى برنامجى التغذية العلاجية والصناعات الجلدية، مشيرًا إلى أن الكلية تضم 6 برامج دراسية هي: برنامج ادارة مؤسسات الأسرة والطفولة، برنامج الاقتصاد المنزلى التربوى، برنامج التغذية وعلوم الأطعمة، برنامج الملابس والنسيج ( لاوقد تم تخريج دفعتين من كل برنامج ).

وذلك إلى جانب برنامج الصناعات الجلدية وبرنامج آخر مميز بمصروفات باسم التغذية العلاجية ( وسيتم تخريج الدفعة الأولى منهما هذا العام )، وتم تعيين 8 من أوائل الدفعة الأولى كمعيدين ليكونوا باكورة العمل الأكاديمى بالكلية.

وأشار إلى أن الكلية تعتبر كلية عملية تطبيقية.. فهى قريبة جدا من كليات المجتمع وأكبر كلية تخدم المجتمع والبيئة المحيطة.. حيث أنه يتم تخريج رائد أعمال يكون قادرا على خدمة المجتمع وتقديم خدمة للمجتمع الموجود به، ولا يتم تخريج خريجين عاديين أو موظفين، وانما يتم تخريج قادرين على بناء مشروع ولديهم أفكار لتنمية مهاراتهم وتكبير المشروعات واحتواء زملائهم داخل مشروعاتهم وتكبيرها ولديهم فكرة ادارة الأعمال.

وأضاف أن القطاعات والمجالات التي تقدم لهم الكلية الخريجين هي: قطاع الملابس والنسيج الذي يخدم قطاعات كثيرة جدا منها: مصانع الملابس والنسيج، والمصانع الخاصة بتصميم الأزياء والموضة، وتسعى الكلية حاليا مع المؤسسات الكبيرة المتخصصة في تلك المجالات لعمل برامج محدثة داخل المصانع الموجودة في هذا القطاع وخاصة في مجال ادارة خطوط الانتاج الذي يتطلبه سوق العمل حاليا ويحتاجه بشدة باعتباره أهم العناصر القادرة والمؤهلة للتعامل مع العملاء في مجال التسويق وتوزيع المنتج.. حيث يقوم الخريج المتخصص بتلبية احتياجات العملاء ومتابعة التنفيذ حتى تسليم المنتج إلى العميل، وهذا المجال يتطلب الخريج المتخصص في ادارة الأعمال وكيفية استخدام سلاسل القيمة والتعامل معها وتلبية احتياجات العملاء حتى تسليم المنتج النهائى لهم، وهو ما يتوافر في خريجى برنامج الملابس والنسيج وتسعى الكلية إلى انشاء هذا الخط لتوظيف خريجى الكلية.

وقطاع الصناعات الجلدية: وهو قطاع واعد تسعى الدولة إلى تطويره طبقا لتوجيهات الرئيس السيسى بتوطين صناعة الجلود في مصر لتعتمد عليه الدولة وتوطين صناعات جلدية محدثة في المنطقة.. حيث تم بالفعل انشاء مجمع للصناعات الجلدية بمنطقة الروبيكى الذي يعد أحدث وأكبر مجمع لصناعة الجلود، وقد وفرت الكلية مؤخرا بفضل دعم الدكتور حسن عبدالمنعم الدمرداش رئيس الجامعة أحدث ماكينات تصنيع الجلود لتدريب طلاب برنامج الصناعات الجلدية عليها داخل الكلية بما يتواكب مع الماكينات الحديثة الموجودة حاليا في المصانع وبما يلبى احتياجات سوق العمل وتطوير العمل في هذا المجال.

وبرنامج الاقتصاد المنزلى التربوى: وهو برنامج تقليدى يوجد في 3 كليات اقتصاد منزلى بالجامعات المصرية تتقدمهم جامعة حلوان ثم جامعة المنوفية والعريش الثالثة، علاوة على كلية تابعة لجامعة الأزهر بطنطا، وتهتم كلها بتخريج مدرسى اقتصاد منزلى وهم مطلوبون لسوق العمل.

وتابع أن برنامج إدارة خدمات الأسرة والطفولة قطاع واعد ويخدم كل مؤسسات الأسرة والطفولة من الحضانة ودار الأيتام ودار الرعاية لذوى الهمم والعلاج من الادمان والمخدرات وغيرها من المؤسسات، وأنه مع ظهور جائحة كورونا ازداد الاهتمام والتركيز بتلك المؤسسات لتقديم الخدمات والرعاية للأسرة والطفولة، وهذا البرنامج بالكلية يشارك في اعداد الخريجين للعمل في هذا المجال، بالإضافة إلى أن الخريج يساهم أيضا في باقى المجالات وتوفير الخدمات للأسرة من امكانات التسويق والادارة وباقى مجالات ادارة المنزل والتصميم وغيره من مجالات القطاع.

أما برنامج التغذية العلاجية: فهو برنامج مميز ومتخصص وخاص بمصروفات ويتميز بالامكانات الكبيرة والمتخصصة في التشريح والتحاليل ومعدات تحليل وفحص الأطعمة، إلى جانب المعايشة الداخلية وهو عبارة عن تدريبات عملية داخل المستشفيات، إذ تم التنسيق لطلاب الفرقة الرابعة باعتبارهم الدفعة الأولى من البرنامج لتدريبهم في المستشفى الجوى الدولى بالتجمع الخامس والمعايشة الكاملة داخل المستشفى لمدة 3 أيام كل أسبوعين بدءا من التخطيط لوجبة المريض وشراء المستلزمات ومكونات الوجبة واعدادها والاشراف على تنفيذها قبل تقديمها للمريض ومتابعة الحالات بعد الوجبة.

فهناك أطعمة متخصصة لحالات مرضى السكر والضغط والقلب والكبد.. حيث أنه لكل حالة مرضية تغذية معينة خاصة بها وملائمة لها، ولا تصلح لغيرها، وهناك حالات مرضية مركبة يتم اعداد وجبات وتغذية خاصة بها، ويتم تخريج أخصائى تغذية علاجية مختص بتقديم التغذية الملائمة للمرضى والفئات الحساسة والخاصة.

والبرنامج يتيح لخريجيه الحصول على دبلومات من معهد التغذية القومى التابع لجامعة القاهرة لمدة عام ليصبح أخصائى تغذية علاجية متخصص يعمل كطبيب متخصص في التغذية العلاجية بالمستشفيات، ويمكن استكمال دراساته العليا بكليات الطب والاقتصاد المنزلى بجامعتى حلوان والعريش باعتبارهما الجامعتين الوحيدتين الموجود بهما برنامج التغذية العلاجية على مستوى الجمهورية.. حيث يفتتح باب الدراسات العليا بكلية الاقتصاد المنزلى بالعريش اعتبارا من العام القادم.

كما يوجد بالكلية مكتب لشئون الخريجين لمتابعة جميع الخريجين من مختلف البرامج والأقسام وتوفير فرص عمل مناسبة لهم.. حيث تم توظيف عدد من خريجى الملابس والنسيج ببعض المصانع والمؤسسات العاملة في هذا المجال.. كما تم توظيف عدد آخر من خريجى برنامج ادارة مؤسسات الأسرة والطفولة في بعض المؤسسات المتخصصة، وهناك عدد 55 طالبا وطالبة مسجلين دراسات عليا في كلية الاقتصاد المنزلى بجامعة المنوفية، وجميع خريجينا متميزين.

وقد قبلت الكلية العام الماضى نحو 120 طالبا وطالبة، وفى العام الحالى تم قبول أكثر من 150 طالبا وطالبة، وتم تخريج أكثر من 220 طالبا وطالبا خلال العامين الماضيين من 4 أقسام وبرامج بالكلية.