أخبار عاجلة

عاجل | إيقاف بدلات متعاقدي الصحة غير المصنفين -
تعرف على سبب تأجيل ندوة الخطيب في الأهلي -
بقوة 828 حصان..فيراري تطلق «دايتونا SP3» أقوى محرك في تاريخها (فيديو) -
الأسباب الحقيقية وراء استبعاد كهربا من قائمة الأهلي -
سيف الإسلام القذافي يجدد دعوته لليبيين لاستلام بطاقاتهم الانتخابية -
عمر كمال يهاجم مطربي المهرجانات والراب: «الشتايم في الأغاني بقت علني.. ولازم يتمنعوا» -
محمد صلاح يعزز صدارة ترتيب جدول هدافي الدوري الإنجليزي .. وماني في الوصافة -
استشاري: الدولة تمضي قدما نحو بناء مصر الرقمية -
الهلال يطرح تذاكر النهائي الآسيوي.. تبدأ من 60 ريالاً -
شاهد.. تشققات وحفر بطرق فرعية أسفل "كوبري المعيصم" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

حملة أمنية بالقليوبية .. لضبط العناصر الإجرامية والمحكوم عليهم الهاربين

Print
حملة أمنية بالقليوبية .. لضبط العناصر الإجرامية والمحكوم عليهم الهاربين حملة أمنية بالقليوبية .. لضبط العناصر الإجرامية والمحكوم عليهم الهاربين

اشترك لتصلك أهم الأخبار

قام قطاع الأمن العام بمُشاركة الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة والأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية بتوجيه حملة أمنية مدعومة بمجموعات من قطاع الأمن المركزى إستهدفت دائرة مركز شرطة طوخ وعدد من الدوائر والأقسام والمراكز بنطاق مديرية أمن القليوبية.

أسفرت جهودها عن ضبط 4 قضايا إتجار في المواد المخدرة، وضُبط خلالها كميات من المواد والأقراص المخدرة المتنوعة مع 5 متهمين، وتنفيذ (5234) حكم قضائى متنوع، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

يأتي ذلك في إطار الجهود الأمنية المبذولة لمكافحة الجريمة بشتى صورها وإستهداف وضبط حائزى الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة والمواد المخدرة وضبط المحكوم عليهم الهاربين .

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
عقدوا ندوات وأوهموا المواطنين بتابعيتهم لـ الحكومة.. سقوط 3 متهمين بـ النصب

عقدوا ندوات وأوهموا المواطنين بتابعيتهم لـ الحكومة.. سقوط 3 متهمين بـ النصب

تركيا تسجل أكثر من 23 ألف إصابة و 201 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا

تركيا تسجل أكثر من 23 ألف إصابة و 201 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا

ميدو يطالب بفتح تحقيق عاجل في الزمالك بسبب هذا اللاعب

ميدو يطالب بفتح تحقيق عاجل في الزمالك بسبب هذا اللاعب

رسميًا.. أول إجراء حكومي تجاه فودافون بشأن «خناقة الشوارع» في أحد فروعها

رسميًا.. أول إجراء حكومي تجاه فودافون بشأن «خناقة الشوارع» في أحد فروعها