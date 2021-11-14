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برلمانية: قانون مواجهة الأوبئة والجوائح الصحية هو السبيل لحماية

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برلمانية: قانون مواجهة الأوبئة والجوائح الصحية هو السبيل لحماية مصر برلمانية: قانون مواجهة الأوبئة والجوائح الصحية هو السبيل لحماية

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أعلنت النائبة مايسة عطوة، عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن، موافقتها على قانون مواجهة الأوبئة والجوائح الصحية... حيث أن هذا القانون هو السبيل لحماية من اية جوائح أو أوبئة أو أمراض تهدد صحة المواطنين.

واكملت عطوة ان هذا القانون يتخذ من الإجراءات التي من شأنها مكافحة أية امراض أو أوبئة تحدث في مصر، مثل تحديد وقت حظر التنقل بين المواطنين لحمايتهم من تفشي الامراض، أو تعطيل الدراسة أو العمل في الوزارات والمصالح والأجهزة الحكومية، أو تحديد مواعيد فتح وغلق المحال العامة، واتخاذ أي اجراء من شأنه حماية المواطنين من تفشي الامراض.

وأوضحت عضو مجلس النواب أن مصر استطاعت ان تتغلب على فيرس كورونا بسبب الاجراءات الاحترازية الرشيدة التي اتخذتها البلاد، ونعلم ان الادارة الجيدة للازمة هي التي حاصرت هذا المرض اللعين، وبالتالى نثمن هذا القانون ونوافق عليه لحماية مصر والمصريين.

المصرى اليوم

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