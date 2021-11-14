تفتيش 178 منشأة سياحية وضبط 99 مطعم وكافية بدون ترخيص في الإسكندرية (صور)

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كلف اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، اللواء جمال رشاد رئيس الادارة المركزية للسياحة والمصايف بتكثيف حملات الرقابة على الكافتيريا والمحال العامة، والمنشآت التجارية للتأكد من ضبط الأسعار وعدم استغلال المواطنين بأي شكل من الأشكال، مؤكدا على ضرورة التعامل بكل حزم مع المخالفين، لضمان عدم استغلال المواطنين.

وتنفيذا لتكليفات المحافظ، شنت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف العديد من الحملات بنطاق 7 أحياء هي (منتزه أول- منتزه ثان- وسط- شرق- غرب- الجمرك- العجمي) خلال الفترة منذ بداية شهر نوفمبر وحتى الآن، حيث تم المرور على 178 مطعم ومقهي، وقد أسفرت الحملات عن ضبط 55 كافيتريا ومطعم تدار بدون ترخيص وتم إخطار الحى التابع باتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين.

ومن جانبه أوضح اللواء جمال رشاد؛ أن عدد المنشآت التي تقوم بالبيع بأسعار غير معتمدة من الإدارة المركزية للسياحة والمصايف والتي تم تحرير محاضر ضدها بلغ 44 منشاة، مشيراً إلى أنه خلال الحملات تم إخطار المسئولين عن 40 منشأة بالتوجه إلى مقر الإدارة المركزية لتجديد قائمة الأسعار نظرا لأن تلك المنشات تقوم بالبيع بأسعار منتهية، كما أكد رئيس الادارة المركزية أن عدد المنشأت الملتزمة بجميع الاشتراطات والأسعار المقررة بلغ 39 منشأة.

كما أكد رشاد؛ أن الإدارة المركزية للسياحة والمصايف تقوم بدورها الرقابي لإحكام السيطرة على الأسعار المعمول بها والكافيتريات والمطاعم مع تحرير محاضر بأقسام الشرطة ضد المنشآت المخالفة وتحويلها للنيابات المختلفة، لافتا بان الادارة على استعداد كامل لتلقى شكاوى المواطنين واستفساراتهم على ارقام الشكاوى: (٠١٢٨٩٢٥٢٦٦٨ و٠١٢٧٠٧٤٦٤٩٠ ) وكذلك موقع الإدارة الرسمي www.catr.gov.eg، وتطبيق الادارة على Google play وكذلك app store.

تفتيش 178 منشأة سياحية وضبط 99 مطعم وكافية بدون ترخيص وتبيع بأسعار غير معتمدة في الإسكندرية (صور)

تفتيش 178 منشأة سياحية وضبط 99 مطعم وكافية بدون ترخيص وتبيع بأسعار غير معتمدة في الإسكندرية (صور)

تفتيش 178 منشأة سياحية وضبط 99 مطعم وكافية بدون ترخيص وتبيع بأسعار غير معتمدة في الإسكندرية (صور)

تفتيش 178 منشأة سياحية وضبط 99 مطعم وكافية بدون ترخيص وتبيع بأسعار غير معتمدة في الإسكندرية (صور)

تفتيش 178 منشأة سياحية وضبط 99 مطعم وكافية بدون ترخيص وتبيع بأسعار غير معتمدة في الإسكندرية (صور)