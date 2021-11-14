أخبار عاجلة

عاجل | إيقاف بدلات متعاقدي الصحة غير المصنفين -
تعرف على سبب تأجيل ندوة الخطيب في الأهلي -
بقوة 828 حصان..فيراري تطلق «دايتونا SP3» أقوى محرك في تاريخها (فيديو) -
الأسباب الحقيقية وراء استبعاد كهربا من قائمة الأهلي -
سيف الإسلام القذافي يجدد دعوته لليبيين لاستلام بطاقاتهم الانتخابية -
عمر كمال يهاجم مطربي المهرجانات والراب: «الشتايم في الأغاني بقت علني.. ولازم يتمنعوا» -
محمد صلاح يعزز صدارة ترتيب جدول هدافي الدوري الإنجليزي .. وماني في الوصافة -
استشاري: الدولة تمضي قدما نحو بناء مصر الرقمية -
الهلال يطرح تذاكر النهائي الآسيوي.. تبدأ من 60 ريالاً -
شاهد.. تشققات وحفر بطرق فرعية أسفل "كوبري المعيصم" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

سقوط «حرامي» الشقق السكنية بالجيزة

Print
سقوط «حرامي» الشقق السكنية بالجيزة سقوط «حرامي» الشقق السكنية بالجيزة

اشترك لتصلك أهم الأخبار

تمكن قطاع الأمن العام من ضبط أحد الأشخاص بتهمة سرقة المساكن بالجيزة، وإرتكاب 5 وقائع سرقة، وإعادة المسروقات.

وأكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة الإدارة العامة لمباحث الجيزة قيام أحد الأشخاص له معلومات جنائية بإرتكاب وقائع سرقات المساكن بأسلوب «كسر الكالون» متخذاً من دائرة قسم شرطة العجوزة بالجيزة مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه وأمكن ضبطه، وبمواجهته إعترف بإرتكاب 5 وقائع سرقة بدائرة القسم، وتم بإرشاده ضبط المسروقات.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
خبير: «الميني كار» البديل الأنسب لـ «التوك توك» في مصر

خبير: «الميني كار» البديل الأنسب لـ «التوك توك» في مصر

«الزوجة هي الضحية».. نهاد أبوالقمصان: البعض يستغل الشرع بصورة كبيرة

«الزوجة هي الضحية».. نهاد أبوالقمصان: البعض يستغل الشرع بصورة كبيرة

ضبط شخص ووالدته بتهمة الاستيلاء على أموال المواطنين بزعم توفير فرص عمل لهم

ضبط شخص ووالدته بتهمة الاستيلاء على أموال المواطنين بزعم توفير فرص عمل لهم

تعرف على سبب تأجيل ندوة الخطيب في الأهلي

تعرف على سبب تأجيل ندوة الخطيب في الأهلي