سقوط «حرامي» الشقق السكنية بالجيزة

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تمكن قطاع الأمن العام من ضبط أحد الأشخاص بتهمة سرقة المساكن بالجيزة، وإرتكاب 5 وقائع سرقة، وإعادة المسروقات.

وأكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة الإدارة العامة لمباحث الجيزة قيام أحد الأشخاص له معلومات جنائية بإرتكاب وقائع سرقات المساكن بأسلوب «كسر الكالون» متخذاً من دائرة قسم شرطة العجوزة بالجيزة مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه وأمكن ضبطه، وبمواجهته إعترف بإرتكاب 5 وقائع سرقة بدائرة القسم، وتم بإرشاده ضبط المسروقات.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.