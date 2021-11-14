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دفاع ورثة الموظفة المحترقة في حلوان يدعى مدنيا بمبلغ 50 ألف جنية ضد «التربى»

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دفاع ورثة الموظفة المحترقة في حلوان يدعى مدنيا بمبلغ 50 ألف جنية ضد «التربى» دفاع ورثة الموظفة المحترقة في حلوان يدعى مدنيا بمبلغ 50 ألف جنية ضد «التربى»

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نظرت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الأحد، محاكمة «تربي» في اتهامه بإشعال النيران في مقبرة انتقاما من خصمه المسؤول عن إدارتها.

أثبتت المحكمة برئاسة المستشار محمد عامر جادو وعضوية المستشارين محمود يوسف وسامح السيد أبوكنة ومحمد عبدالقادر وأمانة سر محمد جبر وحسام عبدالرسول ،حضور المتهم ودفاعه ،إضافة إلى إثبات حضور أحمد عبدالرحمن المدعى مدنيا عن ورثة المجنى عليها ،والذى أدعى مدنيا بمبلغ قدره 50 ألف جنيه ضد المتهم على سبيل التعويض المدنى المؤقت .

كانت النيابة وجهت للمتهم تهمة إشعال النار عمدًا بباعث الانتقام من خصمه، بأن «بيّت النية وعقد العزم على ذلك، وأعد لذلك الغرض مشروعا إجراميا استهله بتحضير أدوات ارتكاب جريمته».

كانت وزارة الداخلية في بيان صادر «في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة حلوان بمديرية أمن القاهرة من أحد الأشخاص (تُربي) بأنه حال مرورة بمدافن إحدى العائلات بدائرة القسم فوجئ بفتح القفل الخاص بخانة السيدات وتفحم جثة إحدى السيدات (متوفاة بتاريخ سابق)».

المصرى اليوم

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