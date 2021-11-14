كشف ملابسات سرقة مسكن بالإسكندرية

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كشفت مباحث الإسكندرية ملابسات واقعة سرقة مسكن وضبط مرتكب الواقعة وإعادة المسروقات بالإسكندرية.

وتبلغ لقسم شرطة محرم بك بمديرية أمن الأسكندرية من أحد الأشخاص بإكتشافه سرقة مبالغ مالية عملات مختلفة وساعة يد وبعض المشغولات الذهبية من داخل الشقة سكنه.

على الفور تم تشكيل فريق بحث مُشكل برئاسة قطاع الأمن العام بالإشتراك مع إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الإسكندرية أسفرت جهوده عن أن وراء إرتكاب الواقعة أحد الأشخاص له معلومات جنائية.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه وأمكن ضبطه، وبحوزته كمية من مخدر الهيروين وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة بإسلوب كسر نافذة المطبخ.

وأرشد عن مبلغ مالى، وقرر إنفاقه باقى المبالغ المالية على متطلباته الشخصية، وأرشد عن المشغولات الذهبية لدى عميليه أمكن ضبطهما والمشغولات المستولى عليها، وأضاف بإرتكابه واقعة أخرى بذات الأسلوب بدائرة قسم باب شرق، وأرشد عن المسروقات.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.