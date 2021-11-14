«الداخلية» تنظم دورات لتنمية مهارات رجال الشرطة في مجال حقوق الإنسان

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نظم قطاع حقوق الإنسان بوزارة الداخلية دورات توعوية وتثقيفية دورية بمقر قطاع حقوق الإنسان لمديرى إدارات ورؤساء أقسام حقوق الإنسان والعاملين بمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بالقطاعات النوعية ومديريات الأمن والإدارات العامة، بحضور عدد من قيادات وضباط القطاع.

جاء ذلك لثقلهم بالخبرات والمهارات الفنية والعلمية التي تُمكنهم من آداء مهام عملهم مما يسهم في تعظيم منظومة حقوق الإنسان بكافة قطاعات الوزارة، وفى إطار إستراتيجية وزارة الداخلية الهادفة بأحد محاورها إلى تطوير الآداء وتزويد رجال الشرطة بالخبرات والمهارات التي من شأنها الإرتقاء بمعدلات الآداء الشرطى، وصقل مهاراتهم ونشر ثقافة إحترام حقوق الإنسان وصون حرياته الأساسية.

وتناولت اللقاءات عدد من الموضوعات من بينها إستراتيجية الوزارة في مكافحة جرائم العنف ضد المرأة والطفل والتعامل مع ذوى الإعاقة ودور الإدارة العامة للتواصل المجتمعى كأحد ركائز حقوق الإنسان في العمل الشرطى وآليات تطبيق حقوق الإنسان في العمل الأمنى وكيفية التعامل مع منظومة الشكاوى، مما كان له مردوداً إيجابياً لدى كافة الحضور وأشادوا بأهمية عقد مثل تلك الدورات التثقيفية بصفة دورية والتى تُعينهم على أداء مهام عملهم في مجال حقوق الإنسان.